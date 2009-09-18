Okul öncesi sözleşmeli öğretmen başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi öğretmen ihtiyacını karşılamak için yapacağı sözleşmeli öğretmen atamalarına başvurular başladı.



Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarının okul öncesi öğretmeni ihtiyacını karşılamak amacıyla 10 bin sözleşmeli öğretmen alınacak.



2009-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunda belirtilen şartları taşıyan adaylar, 18-25 Eylül tarihleri arasında ilk defa atama biçimiyle başvuruda bulunabilecek.



Bakanlığın “http://personel.meb.gov.tr” adresindeki elektronik başvuru formu ile bugün saat 16.00'dan itibaren alınmaya başlanan başvurular, 25 Eylül Cuma günü saat 12.00 itibariyle sona erecek. Değerlendirme, aynı gün mesai saati içinde yapılacak ve internet adresindeki atama sonuç ekranından yayınlanacak.



Sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilenler, 2009-2 Öğretmenlik İçin Başvuru Ve Atama Kılavuzu'nda belirtilen belgeler ile birlikte 28 Eylülden itibaren atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak görevlerine başlayabilecek.

