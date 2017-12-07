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Ekonomi

Okul öncesi için 'Kuran'ı Kerim' programı onaylandı

Kuran çocukların seviyelerine göre öğretilecek; oyunlarla desteklenecek

07 Aralık 2017 11:39

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’nün okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırladığı ‘Özel Öğretim Kurumları Kur’an-ı Kerim Dersi Öğretim Programı’ Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayından geçti.

Okul öncesinde eğitim alan ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflardaki öğrencilere yönelik hazırlanan programla, Kuran çocukların seviyelerine göre öğretilecek. Öğretim, oyunlarla da desteklenecek. 

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre örneğin, elif-elma gibi benzetmeler yer alacak. Çocuklarda kalıcı öğrenmenin sağlanması amacıyla derslerde, görsel ve işitsel materyallerden yararlanılacak. İngilizce öğreniminde olduğu gibi kur sistemi uygulanacak. Buna göre, C1, C2, C3, K1 ve K2 olmak üzere beş öğrenme birimi (kur) belirlendi. C1, C2 ve C3 cüz aşamalarını, K1 ve K2 Kur’an-ı Kerim okuma aşamalarını içeriyor. İsteyen özel anaokulu ve ilkokullar bu programı uygulayabilecek. 

Programın amaçları arasında, “öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumanın öneminin farkına varmalarını, namazda okunan dua ve sureleri usulüne uygun okumalarını, dini duygu ve düşüncelerini güçlendirmelerini, namazda okunan dua ve kısa surelerin anlamlarını bilmelerini, milli, manevi ve ahlâki değerlere önem vermelerini sağlamak” yer aldı.

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