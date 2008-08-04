2007'de açtığı Ezo Sunal Çocuk Atölyesi’nde çalışmalarına devam eden, aynı zamanda Özel Gül Sunal Anaokulu’nda eğitmen olarak görev yapan Ezo Sunal, çocuk eğitimiyle ilgili soruları yanıtladı.



Yuva seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Anne ve babalara bu seçim döneminde neler önerirsiniz?



Anaokulu seçiminde, - üzülerek söylüyorum ki - ‘en iyi okul eve en yakın okul’ fikrini destekleyemiyorum. Okul öncesi eğitimin önemi tartışılmaz, bu dönemdeki deneyimlerimizin hayatımız üzerindeki etkisini düşününce çocuklarımız için en iyi ortamı yaratmak istiyoruz. Böylece seçim konusunda ailelerin üzerindeki sorumluluk ve baskı da artmış oluyor. Eğitimci olmanın yanında, kendi çocuğum olsaydı ne isterdim ve seçim yaparken nelere dikkat ederdim diye düşünüyorum.



Öncelikle öğretmen ve eğitim programına dikkat edilmeli. Öğretmenler genel olarak aynı kurumda ne kadar zamandır çalışıyor? Çok sık öğretmen değiştiren bir kurumu biraz daha araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Eğitim programları ve okul öncesi eğitimine bakış açıları nelerdir? Çocuklarla konuşurken, yönerge verirken hangi dil kullanılıyor? Okula uyum süreci için ne gibi bir program uygulanıyor? Tüm bu soruların yanıtları ve bu özellikleri fark edebilmek için okul içinde gözlem yapmamız gerekebilir.



Yabancı dil eğitimine ne zaman başlamak gerekir?



Ben okul öncesi İngilizce öğretmeniyim. Bu sebeple bu konuyla ilgili çok farklı görüşler duyuyorum ve araştırıyorum. Çocukların ilkokulunun ana dillerinde eğitim vermesi gerektiğine inanıyorum. Çocuğun ilk önce kendi diline hakim olması, kendini dil kullanarak ifade etmeye başlaması gerekiyor. Yabancı dil artık şart hale geldiği için aileler bir şeyleri kaçırmamak adına özellikle ilk çocuklarında yabancı dil ağırlıklı okulları tercih ediyorlar. Buna bağlı olarak da birçok kurum sadece İngilizce eğitime yöneliyor. Evinde İngilizce konuşulmayan bir çocuk için son derece gereksiz ve gereksiz olduğu gibi bazı durumlarda çocukların içe kapanık olması ve kendini iyi ifade edememesinden kaynaklanan sorunlar yaşanabiliyor. İlköğretim kurumlarında yaptığım araştırmalarda okul öncesi dönemde ağırlıklı olarak yabancı dil eğitimi gören çocukların birinci sınıfa başladığında zorluk çektiğini gördüm. Bu konuda da ailelerin çok aceleci olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Okul öncesinde ilk basamaklar özgüven, kendini ifade edebilme, okulu ve öğrenmeyi sevme olmalı.



Oyun gruplarını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Öğretmenin yaş özelliklerini ve bu yaş özelliklerine uygun programları hazırlamaları çok önemli. 18 aylıktan itibaren oyun grupları okula alıştırma olması için çok uygun. Anneyle birlikte yapılan hareketler ve oyunlar da annelere rehber olmanın yanında çocuklar için de çok değerli dakikalar oluyor. Son olarak şunları eklemek istiyorum. Okulun fiziksel şartlarından çok eğitimine, öğretmenlerine ve okul öncesi eğitim anlayışına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Okul öncesi eğitimde, sonucun değil sürecin önemli olduğunu unutmayalım. Eğitim programları sırasınca çocukların sonuç olarak neler yapabileceklerini değil, neyi nasıl yapacaklarını ve öğreneceklerini merak edelim.

(İSTANBUL LIFE - Özel Okullar ve Yuvalar Rehberi)

