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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

08 Ekim 2020 18:49

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi. İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise 9. sınıf ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

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