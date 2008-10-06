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Sağlık

Okul öncesi eğitim, dil gelişiminde etkili

Anaokuluna giden çocuğun dil gelişiminin daha hızlı olacağı bildirildi.

06 Ekim 2008 03:00

Anaokuluna giden çocuğun dil gelişiminin daha hızlı olacağı bildirildi.

Toplumun temeli erken çocukluk eğitimi

Okullaşma

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üstün Dökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir çocuğun Türkçe'nin temel kurallarını 4-5 yaş arasında kavradığını söyledi.

Dilin kurallarının çok karmaşık olduğunu, bu nedenle bir çocuğun dilini en iyi şekilde öğrenmesinin önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dökmen, şöyle konuştu:

"Bir çocuğun ana dilini en iyi şekilde öğrenmesi çok önemli. Anaokuluna gitmeyen bir çocuğa, anne çalışıyorsa bakıcı bakıyor. Bakıcı da çok fazla ilgilenemediği için genellikle çocuk, dili televizyondan öğreniyor. Böyle bir çocuğun ana dilini öğrenmesi daha yavaş olur ve zengin bir dili olmaz.

5 yaşına kadar ana dilimi öğrenemedim, daha sonra öğreneyim diyemezsiniz. Ana dilini iyi öğrenen kişi coğrafyayı da, matematiği de iyi bir şekilde kavrar, satrancı da iyi oynar. Bu açıdan anaokulu büyük önem taşıyor. Anaokuluna giden çocuğun dil gelişimi daha hızlı olur. Anaokulundaki sosyal ortam ve aldığı eğitim sayesinde çocuk daha zengin bir dile sahip olur."

Prof. Dr. Dökmen, Türkiye'de ana okulunun öneminin son 5-10 yıl içinde anlaşıldığını ifade etti.

Anaokulunun dil gelişimi, sosyal gelişim ve karmaşık problemleri çözme gibi birçok alanda çocuğa fayda sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Dökmen, şunları anlattı:

"Evde bir anne de çocuğuyla iyi bir şekilde ilgilenebilir. Anne çocuğun gelişiminde önemli rol oynar ancak anaokulunda, dalında uzman kişilerce verilecek eğitim, çocuğun gelişimini her alanda hızlandırır. Bu açıdan ailelere okul öncesi eğitimin önemi en iyi şekilde anlatılmalı."

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