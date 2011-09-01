Okul öncesi çocuklarda beslenme

T24 - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri Baş Diyetisyeni Selami Helvacıoğlu, çocuğun sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesinde, anne babanın tutarlılığının ve çocuğa iyi örnek olmasının en temel etken olduğunu söyledi.

Helvacıoğlu, okul öncesi dönemde çocuklara yemek konusunda ısrarlı davranmanın onların yemek yemeği tümden reddetmesine yol açabileceğine dikkati çekti.

Milliyet gazetesinin haberine göre, okul öncesi dönemde çocuğun taklitçi olduğunu, erkek çocuğun babayı, kızın ise anneyi taklit ettiğini belirten Helvacıoğlu, "Anne veya baba yemekte seçiciyse ve yemekte titiz davranıyorsa, çocuğu, ’etrafa sıçratma’ diye sürekli uyarıyorsa, çocuğun olumlu alışkanlıklar geliştirmesi zorlaşır" dedi.

Okul öncesi ve okul çağı döneminin 3-6 ve 6-14 yaş grubunu kapsadığını ifade eden Helvacıoğlu, şöyle konuştu:"Okul öncesi dönem, yaşamın en duyarlı dönemlerinden biri, bu dönemde içinde bulunan çevre, alınan uyarılar, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden büyüme ve gelişiminde çok etkin rol oynar" diye knuştu.

Yapılan araştırmalar sonucunda yetersiz ve dengesiz beslenmiş çocukların, hem fiziksel hem de mental yönden geri kaldıklarını gösteriyor. Okul öncesi dönem, yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlığın geliştirildiği bir dönemdir. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme kadar, iyi geliştirilmiş sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek de önemlidir diyen Helvacıoğlu, "Çocukluğunda sağlıklı beslenenlerin ileri ki yaşlarda dejeneratif hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğunu" söyledi.

Günlük enerji ve besin ögesi gereksinmelerinin karşılanmasının tüm besin gruplarından yeterli miktarda, uygun bir beslenme düzeni içerisinde tüketilmesi ile gerçekleşeceğini vurgulayan Helvacıoğlu, şöyle devam etti :"Okul çağı çocuklarının yanlış beslenme alışkanlıkları yeterli ve dengeli beslenmelerine engel olmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme için gereksinim duyulan besinlerin bileşiminde yer alan besin ögeleri, kimyasal yapılarına ve vücut çalışmasındaki etkinliklerine göre 6 grupta toplanabilmektedir. Bunlar; proteinler, yağlar, karbonhidratlar, mineraller, vitaminler ve sudur" dedi.





Yeterli ve dengeli bir okul çocuğu diyeti

Bütün besin ögelerinin birlikte alındığında vücudun normal büyüme ve gelişimini, sağlıklı ve güçlü çalışmasını sürdürdüğünü kaydeden Helvacıoğlu, şu bilgiyi verdi: "Yeterli ve dengeli bir okul çocuğu diyetinde toplam enerjinin, yüzde 20’si proteinden, yüzde 60’ı karbonhidratlardan ve yüzde 35’i yağdan sağlanmalıdır. Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken ’dört besin grubu’ temel alınmalıdır. Bu besin grupları, süt grubu, et–yumurta–kurubaklagil grubu, sebze-meyve grubu, ekmek ve tahıl grubudur" şeklinde konuştu.

Okul çağı çocuk grubunda muhakkak ara öğün olarak kuşluk ve ikindi saatlerinde meyvelerin tercih edilmesi konusunda anne ve babalara uyarılarda bulunan Helvacıoğlu, çocukların ara öğünlerinde, fast-food tipi veya ’abur-cubur’ tarzı yiyeceklerle geçiştirilmesinin, ana öğünlerde çocukların iştahının kapanmasına neden olacağını sözlerine ekledi.





