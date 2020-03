Okul müdürünün dini konuşmasını şikâyet eden öğretmen: Milli Eğitim Şube Müdürü beni tehdit etti; başka okula sürüldüm

İstanbul Pendik’teki Esenler Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda 2017’de yapılan ‘Öğretmenliği nasıl severiz?’ başlıklı öğretmen semineri sırasında okul müdürü M.K.Ö.'nün konu dışına çıkarak dini ve siyasi konuşmalar yaptığı iddia edildi. M.K.Ö., “Allah’ın rızasını kazanmak sizi kurtarır. Eğer siz okula gelirken Allah rızası için gelirseniz” gibi ifadeler kullandı. Müdür hakkında şikâyette bulunan öğretmen Ahmet Sarıtaş, başka bir okula atanırken, müdür hakkında herhangi bir işlemde bulunulmadı. Sarıtaş, "Beni ‘hükümetin politikalarını eleştirmek’le suçladılar" dedi.

"Milli Eğitim Şube Müdürü beni tehdit etti; mecburen ifade verdim"

Mecburen ifade vermek zorunda kaldığını belirten Sarıtaş, “Hakkımda yürütülen soruşturma dosyasını dahi göremedim. Buna dair de dilekçe verdim fakat ilçedeki başka bir okula sürüldüm. Beni ‘hükümetin politikalarını eleştirmek’le suçladılar. Müdür beni Memur Suçları Bürosu’na şikâyet etmiş” diye konuştu.

Savcılığa ifade vermek için gittiğinde çektiği videoları gösterdiğini açıklayan Sarıtaş, “Savcı hakkımda ifade özgürlüğünden dolayı ‘kovuşturmaya gerek yoktur’ kararı verdi. Benim okul müdürü M.K.Ö. hakkında yaptığım şikâyet için de aynı karar verildi. Bana ayrıca videoya çekip konferansı sabote ettiğim gerekçesiyle 1 yıl kademe durdurma cezası da verildi. Şimdi de o müdüre iftira davası açtım” ifadelerini kullandı.

"Allah'ın rızası sizi kurtarır"

BirGün'ün aktardığına göre söz konusu videoda okul müdürü M.K.Ö.’nün sarf ettiği sözlerin bazıları şu şekilde:

"Ben Hacca gittiğim zaman Endonezya’dan, Mısır’dan, Sudan’dan dünyanın farklı ülkelerinden gelen hacılarla Medine’de sohbet etme imkânımız oldu. Dünyanın tüm altyapı ve üstyapı zenginlikleri İslam ülkelerinde ama görüyorsunuz. Türkiye’nin liderliğinde öncelikle İslam dünyası sonra geri kalmış ülkelerle bir araya gelerek Batılıların karşısına geçip 'Ey Batılılar bugüne kadar sömürdüğünüz yeter. Bundan sonra artık sömürü yok. Hak ve adaletin olduğu hak ve adalet düzeni kuracağız' diyeceğiz."

"Attığın her adımına sevap yazılıyor"

"Allah’ın rızasını kazanmak sizi kurtarır. Eğer siz okula gelirken Allah rızası için gelirseniz. Anne babanızı Allah rızası için severseniz… Eğer yaptığınız her şeyi Allah rızası için yaparsanız, yaptığınız her şey bir ibadet hükmündedir. Attığın her adımına sevap yazılıyor. İlim yolunda ölen insan şehit diye buyruluyor."

"Böyle bir peygamber böyle bir mükemmel din var. Ama bugün maalesef bizler böyle mükemmel peygamber ve dini bilmeyen insanlarız. Biz meslektaşlar olarak yönetmelikleri okumuyor, haklarımızı bilmiyoruz. Nefsimize uyuyoruz."

"Benim referans kitabım Kuran’ı Kerim’de peygamberim için şöyle buyruluyor; en güzel baba o, en güzel koca o, en güzel komşu o, en güzel akraba o, en güzel tüccar o, en güzel ordu komutanı o, en güzel devlet başkanı o. Hayatına baktığınızda göreceksiniz. Daha doğmadan babasını, 6 yaşında annesini, 8 yaşında dedesini kaybetti. 25 yaşında amcasının yanında kaldı. 7 evladından 6’sını hayattayken toprağa verdi. Eşlerini toprağa verdi, arkadaşlar. Peygamberimiz insanlar ne istedi biliyor musunuz? 'Gelin gittiğiniz yanlış yolu bırakın doğru yola gelin' dedi."

"DAİŞ, Boko Haram, Taliban denilen bunların hepsi Amerika, İsrail ve İngiltere tarafından kurulan örgütler. Cahil insanları kullanarak İslami karalamak için insan öldürülüyorlar."