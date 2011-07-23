Okul müdürüne 'motora biniyor' incelemesi

T24

Soruşturma yok

Okulun başarıları



Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, ’motora biniyor’, ’eşofman giyiyor’ suçlamalarının yer aldığı şikayet dilekçesi üzerine Gülcü İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Yavuz Akıncı hakkında inceleme yaptı. İnceleme sonunda soruşturmaya gerek görülmedi. Isparta Valiliği aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ulaştırılan şikâyet dilekçesi üzerine branşı Beden Eğitimi olan Gülcü İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Yavuz Akıncı hakkında, ‘okulla ilgilenmiyor’, ‘eşofman giyiyor’, ‘motora biniyor’ ve ‘Milli Eğitim’de o kadar güçlü ki, hiç kimse ona bir şey yapamaz’ suçlamalarıyla ilgili inceleme başlatıldı ve bir müfettiş görevlendirildi. Müfettiş tarafından alınan ifadesinde yöneltilen suçlamalara yanıt veren Akıncı, kendisine ait motoru ve ehliyeti olduğunu, bu konuda yöneltilen suçlamanın saçma olduğunu belirtti. Akıncı, branşının Beden Eğitimi olması nedeniyle derslere girdiği sırada ve okul takımlarını çalıştırdığı dönemlerde eşofman giydiğini dile getirdi.Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz ise okul müdürünün okula uğramadığı, okulla ilgilenmediği, sürekli eşofmanla ve motorla gezip okulun işlerini aksattığı gibi şikâyetleri içeren dilekçe üzerine Isparta Valiliği’nin bu konuda teftiş yapılmasını istediğini söyledi. Tacettin Yılmaz, valiliğin isteği üzerine müfettiş görevlendirilerek teftiş yapıldığını, incelemenin ardından soruşturma açmaya gerek görülmediğini söyledi.Eşofman giyip okulda gezdiği için de suçlanan müdür Akıncı’nın bizzat çalıştırdığı okulun voleybol, basketbol takımları büyük başarılara imza attı. Gülcü İlköğretim Okulu bu yılki müsabakalarda basketbol ve voleybol küçük takımları ile Isparta il birinciliklerini kazandı. Basketbol büyük takımı ise il ikincisi oldu.