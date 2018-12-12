Okul müdürüne hapis ve para cezası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, Anadolu Lisesi Müdürü F.P., okulda çalışan İlkay Çabuk\'u hafta sonları çalışmadığı halde çalışır gibi göstererek, hesabına yatan fazla parayı istediği iddiasıyla yargılandığı davada 1020 TL adli para ve 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yenice Anadolu Lisesi’nde 1,5 yıl işçi olarak çalışan İlkay Çabuk, Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvurarak, 2016 yılında hafta sonları izinli olduğu halde okul müdürü F.P.\'nin puantaj cetvelinde yerine imza atarak kendisini çalışır gibi gösterdiğini, bu çalışmanın karşılığında hesabına fazladan yatan 180 TL\'yi, okulun kalorifer görevlisine vereceğini söyleyerek, istediğini öne sürdü. Savcılık da ilçe kaymakamlığından okul müdürü F.P. hakkında soruşturma izni talep etti. Kaymakamlığın başlattığı idari soruşturmada müfettişler, okul müdürünün, İlkay Çabuk\'u 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında 8 hafta sonu toplam 8 gün çalışmadığı halde puantaj cetveline yerine imza atarak çalışır gibi gösterdiğini ve hesabına fazladan para yatırdığını tespit etti. Müfettiş raporu doğrultusunda kaymakamlık, okul müdürü F.P.\'nin, \'Kamu kurumunu zararına dolandırmak\' ve \'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği\' suçlarını işlediğini belirterek, soruşturma izni verildi.

Soruşturma sonunda Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada karar çıktı. Mahkeme, okul müdürü F.P.’ye, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 1020 TL adli para cezası verdi. F.P.’nin sabıkasız olmasını göz önüne alan ve tekrar bir suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşturan mahkeme hapis cezasını erteleyerek, denetime tabii tuttu. Mahkeme para cezasının da 4 eşit taksitte ödenmesine karar verdi. Halen bir başka okulda öğretmen olarak görev yapan F.P. ise kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı.



FOTOĞRAFLI