T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Okul müdürüne bıçaklı saldırı

Diyarbakır'da sosyal medya sitesinde tartıştığı kızın okuluna alınmayan genç, okul müdürünü bıçakladı

13 Kasım 2013 09:32

Diyarbakır'da bir sosyal medya sitesinde tartıştığı bir kız öğrenciyle görüşmek isteyen genç ile ağabeyi, okula alınmayınca okul müdürü ve hizmetliyi bıçakladı. İki genç, kız öğrencinin şikayeti üzerine okuldan çıkarıldı.

 

Okulun bahçesinde devam eden tartışma sırasında Berat Alk, cebinden çıkardığı bıçakla okul müdürü Abdullah Bulgan'ı karnından yaraladı.

Saldırganları uzaklaştırmak isteyen okul hizmetlisi de gencin ağabeyi tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, okul müdürü Bulgan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

diyarbakırkıoz öğrencibıçaklamaokul müdürüokula alınmadıağabeyşikayetsosyal medyatartışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24