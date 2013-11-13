Okul müdürüne bıçaklı saldırı

Diyarbakır'da bir sosyal medya sitesinde tartıştığı bir kız öğrenciyle görüşmek isteyen genç ile ağabeyi, okula alınmayınca okul müdürü ve hizmetliyi bıçakladı. İki genç, kız öğrencinin şikayeti üzerine okuldan çıkarıldı.

Okulun bahçesinde devam eden tartışma sırasında Berat Alk, cebinden çıkardığı bıçakla okul müdürü Abdullah Bulgan'ı karnından yaraladı.

Saldırganları uzaklaştırmak isteyen okul hizmetlisi de gencin ağabeyi tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, okul müdürü Bulgan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.