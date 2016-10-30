Okul müdüründen ’kız-erkek yan yana oturma’ yasağı!

Mersin’de İleri Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aygül’ün, “Kız erkek öğrencilerin yan yana oturmasını yasaklama” kararı aldığı iddia edildi.

“Müdür beyin talimatıdır denilecek…”

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Akdeniz İlçesi’nde 23 derslikli, 1090 öğrencinin eğitim gördüğü İleri Ortaokulu Müdürü Hasan Hüseyin Aygül, cuma günü saat 11.00’de toplantı salonunda 62 öğretmen ile kurul toplantısı yaptı. Okulun genel sorunları ve öğretmenlerin çeşitli konulardaki istek ve önerilerini sıraladığı yaklaşık 1.5 saat süren toplantı sonunda Müdür Aygül iddiaya göre, "Kız ve erkek öğrenciler kesinlikle yan yana oturtulmayacak. Hangi veli ve öğrenci itiraz ederse, ’Müdür beyin talimatıdır’ denilecek. Bu karara herkes uymak zorundadır" dedi.

Müdürün bu kararından sonra bazı veli ve öğretmenler sosyal medya aracılığı ile karara tepki gösterdi.

"Çağ dışı"

Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Açıkoğlu uygulamayı ’çağ dışı’ diye nitelendirerek şunları söyledi:

"Toplantı yapıldığı anda okulda bulunmaktaydım. Toplantı bitiminde çok sayıda öğretmen arkadaşımız konuyu bize iletince büyük şok yaşadım. Öğretmen arkadaşlarımız bu tür bir uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda okulda büyük sıkıntılar doğuracağını, yasakçı zihniyetin eğitime zarar vereceğini ifade ettiler. Müdür beyin bu kararını kabul etmemiz mümkün değil. Bu çağda böylesi yasakçı bir zihniyet kabul edilemez. Böyle bir uygulama karşısında sessiz kalmayacağız. Beklentimiz, müdür beyin bu anlamsız ve eğitim sistemini olumsuz etkileyerek kız ve erkek öğrenciler arasında huzursuzluğa neden olacak bu kararından geri adım atmasıdır."

‘Uygulama’ pazartesi başlıyor

Müdür Hasan Hüseyin Aygül’ün ’Kız-erkek öğrenciler yan yana oturmayacaklar’ kararını yarından itibaren uygulamaya geçireceği öne sürüldü. Sosyal medya üzerinden haberleşen çok sayıda velinin ise yasağın uygulanacağı Pazartesi günü sabah erken saatlerde okula giderek tepkilerini dile getireceği bildirildi.