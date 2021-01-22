Okul müdüründen İsmet İnönü paylaşımı: Kimler bizi temsil etmiş, yazık boşa geçen yıllarımıza

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Uyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için "Kimler bizi temsil etmiş... Yazık, boşa geçen yıllarımıza..." ifadelerini kullandı.

Alanya'da bulunan Mahmutlar İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Uyar'ın kişisel sosyal medya hesabından, İsmet İnönü'nin mayolu bir fotoğrafını paylaşarak, "Devlet yönetmek ciddiyet ister. Lider olmak saygınlık ister. Bir lider de görüntü ve duruş çok önemlidir. Şimdi anlıyorum güzel ülkemin neden yıllarca geri kaldığını. Kimler bizi temsil etmiş. Yazık, boşa geçen yıllarımıza" paylaşımını Meclis gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Böyle değerli bir komutanı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü rencide etmek kimsenin haddine değildir" dedi.

Cavit Arı, Milli Eğitim Bakanı'na yönelttiği soru önergesinde şunları kaydetti: "Bahsi geçen bakanlığınıza bağlı kamu görevlisinin, İsmet İnönü'nün manevi şahsiyetine karşı hakaret içerikli paylaşımı hakkında tarafınızdan açılmış bir soruşturma var mıdır? Yoksa, açmayı düşünüyor musunuz? Var ise bu şekilde kamu görevi ile ilgisi olmayan hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişinin halen aynı görevde tutulması ne kadar doğrudur? Bir bürokratın sosyal medya hesabından siyasetin içine bu kadar girmesini gerektirecek paylaşımlarda bulunması ayrıca ne kadar doğrudur?"

Editörün notu: -de ekinin yanlış kullanımı okul müdürü Mahmut Uyar'a aittir. Aynen kullanılmıştır.