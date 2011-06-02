Okul müdürü taciz iddiasıyla görevden alındı!

T24

'Derslerden geçersin' dedi

Öğretmen de mağdur olmuş

Müdür açığa alındı

Büyükçekmece'de öğrenciye gebelik testi ve ense tıraşına dayak skandallarına bir yenisi daha eklendi. Recep Güngör Lisesi'nde bir öğrenci velisi yaklaşık bir ay önce Büyükçekmece Kaymakamı İsmail Gündüz'e bir ihbar mektubu yazdı.Mektupta okul müdürü O.K.'nin öğrencileri taciz ettiği yazıyordu. Kaymakam Gündüz, mektubu araştırılması için savcılığa gönderdi. Savcılık mektupla ilgili önce rehber öğretmenlerinin bilgisine başvurdu. Taciz iddiası öğretmenler tarafından da doğrulandı. Kaymakamlık izin verince savcılık branşı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği olan okul müdürü O.K. hakkında soruşturma başlattı.İhbar mektubunda ismi geçen dört öğrenci de savcılığa çağrıldı. Dört öğrencinin de derslerinin zayıf olduğu öğrenildi. O.K.'nin dört çocuğun dışında okulda başka öğrencileri de istismar etmiş olmasından şüpheleniliyor. Çocukların ifadeleri eğitim kurumunda istismarın korkunç boyutunu ortaya koydu:Akşam'danimzalı habere göre, öğrencilerden biri, 'Okul bahçesinde oyun oynarken kavga çıktı. Müdür beni odasına çağırdı. Kavgadan dolayı bacağım kanıyordu. Derslerimin çok kötü olduğunu söyledi. Eğer istersem beni derslerden geçirmek için öğretmenlerle konuşabileceğini söyledi. Daha sonra da bacağımı okşadı ve göğsümü sıktı. Öpmeye çalıştı ama ben kaçtım. Bu olanları ne arkadaşlarıma ne de aileme anlattım. Yıl sonu olduğu için kimseyle de paylaşma ihtiyacı duymadım' dedi.Tacize öğretmenlerden birinin de maruz kaldığı ortaya çıktı. Bir öğretmen ifadesinde şunları anlattı: 'Öğretmenler Günü'nde okul müdürümüzün odasına gittim. Amacım Öğretmenler Günü'nü kutlamaktı. Yanına gidip, 'Hocam Öğretmenler gününüz kutlu olsun' dedim. Normalde insanlar yanak yanağa öpüşür. Müdür benim yanağımı öptü. Bıyıklarını hissettim. Farklı bir öpücüktü. Zaten o günden sonra kendisinden uzak durdum. Bunu da birkaç öğretmene anlattım.'Öğrencilerin savcılıkta ifadeleri doğrulamasının ardından Büyükçekmece Kaymakamı İsmail Gündüz, soruşturmanın sonunu beklemeden okul müdürü O.K.'yi açığa aldı. İfadelerin tamamlanmasının ardından soruşturmayı yürüten savcının okul müdürü O.K. hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla dava açacağı öğrenildi.