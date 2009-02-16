Okul müdürü, öğretmeni dövdü

İzmir'in Buca ilçesinde bir lisenin kadın beden eğitimi öğretmeni, okul müdürünün kendisini dövdüğünü ileri sürerek, şikayetçi oldu.



Alınan bilgiye göre, Buca Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Funda Balabanuluğ, Buca Polis Merkezi'ne başvurusunda, okul müdürü E.A'nın kendisini dövdüğünü belirterek şikayetçi olduğunu bildirdi.



'Nedensiz saldırdı'



Doktor raporunun alınması için hastaneye giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Balabanuluğ, okul müdürünün hiçbir neden yokken kendisine saldırarak, dövdüğünü iddia etti.



Yüzünde ve gözünde morluklar oluşan 1 çocuk annesi Funda Balabanuluğ (45), okuldaki olayı şöyle anlattı:



"22 yıllık öğretmenim, 19 yıldır da Buca Anadolu Lisesinde görev yapıyorum. Okulun, beden eğitimi zümre başkanıyım. Okul müdürünün yanına spor koluyla ilgili görüşme yapmak için gittim. Odasına girdiğimde bana bağırmaya başladı. Benden önce bir şeye sinirlendiğini düşündüm. Herhangi bir neden yokken yüzüme yumruklar atmaya başladı. Sonra da boğazımı sıktı. Gürültüyü duyarak odaya gelen öğretmen arkadaşlar, beni müdürün elinden bir süre alamadılar. Müdürden şikayetçiyim."



Beden eğitimi öğretmeni Balabanuluğ'un şikayeti üzerine, okul müdürü E.A, polis tarafından Buca Polis Merkezi'ne getirildi. İfadesine başvurulan E.A'nın, Balabanuluğ'un odasına girerek kendisine hakaret ettiğini, dışarı çıkmasını isteyince masasına yumrukla vurduğunu, bunun üzerine aralarında itişme yaşandığını iddia ettiği bildirildi. E.A'nın da beden eğitimi öğretmeni Balabanuluğ'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

