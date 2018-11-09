"Okul müdürü, öğrenciyi odasında 1 saat dövdü" iddiası

Kahramanmaraş'ta, 12 yaşındaki Ömer Koca'nın, okuldan kaçtığı gerekçesiyle okul müdürü M.Y. tarafından bir saat dövüldüğü iddia edildi. Dayak nedeniyle bir parmağı kırılan ve bilekleri çatlayan Koca'nın ailesi, müdür hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayın medyada yer almasının adından soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürü M.Y'yi görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, olay, Kahramanmaraş'ın Tombak köyünde meydana geldi.

"Okul müdürü tarafından 1 saat dövüldü"

İddiaya göre, 12 yaşındaki Ömer Koca okuldan kaçtığı gerekçesiyle okul müdürü M.Y. tarafından bir saat dövüldü.

Okul müdürü, elindeki sopayı ıslatıp ıslatıp yeniden vurdu. Yediği dayak nedeniyle öğrencinin bir parmağı kırıldı, bilekleri çatladı.

Hastaneye giden aile müdüre müdahale etmeyen diğer öğretmenlere de tepki gösterdi.

Müdür hakkında jandarma karakoluna gidip şikâyette bulunan Koca ailesi, savcılığa da suç duyurusunda bulunacak.

Okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

Olayın medyada yer bulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi Tombak Ortaokulu'ndaki bir öğrencinin, okul müdürü tarafından darbedildiği iddiası üzerine, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



Bilgilendirmede, "Söz konusu okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, Bakanlık müfettişlerimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.