Okul müdürü öğrencisine törende "Hırsız" dedi: Arkadaşınızı cezalandırın, onunla konuşmayın

Çanakkale'de bir ilkokulun müdürü T.Ö., bilgisayarı oyun oynamak için eve götüren 10 yaşındaki öğrencisi S.A.'ya törende yanına çağırıp "Hırsız" diye bağırdı. "Bu arkadaşınızı cezalandırın, onunla konuşmayın" diyen müdür hakkında soruşturma başlatıldı.

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’ndeki Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü T.Ö., okula ait bir dizüstü bilgisayarın geçen 18 Eylül Pazartesi günü kaybolmasının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, bilgisayarın 4’üncü sınıf öğrencisi S.A. tarafından götürüldüğünü anlaşıldı. Müdür S.A.’dan bilgisayarı getirmesini istedi.

"Bu arkadaşınızla konuşmayın"

10 yaşındaki öğrencinin oyun oynamak için eve götürdüğü bilgisayarı geri getirmesinin ardından T.Ö., çarşamba sabahı yapılan okula giriş töreninde çocuğu yanına alıp öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde, "Hırsız" hırsız diyerek rencide etti. Müdür T.Ö.’nün, herkesin içinde, “Bu arkadaşınızı cezalandırın, konuşmayın” dediği öne sürüldü. Törene katılanlar şaşırırken, rencide olan öğrenci S.A. ise gözyaşlarına boğuldu.

Tekrar yanına çağırıp özür diledi

Taşımalı sistemle ilçeye yakın Aşağı Şapçı Köyü’nden okula gelen öğrenci S.A., olayı muavinlik yapan babası Ferdi A.’ya anlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giden Ferdi A., okul müdürü T.Ö.’den ve olayda kusuru bulunan herkesten şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökhan, doğruladığı konu ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş istediklerini söyledi. Baba Ferdi A.’ya daha sonra aktarılanlara göre; okul müdürü bu hafta başındaki törende çocuğu yine yanına alarak öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde, bir hafta önceki davranışı nedeniyle özür diledi. (DHA)