T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okul müdürü öğrencisine törende "Hırsız" dedi: Arkadaşınızı cezalandırın, onunla konuşmayın

Okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı

26 Eylül 2017 17:19

Çanakkale'de bir ilkokulun müdürü T.Ö., bilgisayarı oyun oynamak için eve götüren 10 yaşındaki öğrencisi S.A.'ya törende yanına çağırıp "Hırsız" diye bağırdı. "Bu arkadaşınızı cezalandırın, onunla konuşmayın" diyen müdür hakkında soruşturma başlatıldı.

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’ndeki Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü T.Ö., okula ait bir dizüstü bilgisayarın geçen 18 Eylül Pazartesi günü kaybolmasının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, bilgisayarın 4’üncü sınıf öğrencisi S.A. tarafından götürüldüğünü anlaşıldı. Müdür S.A.’dan bilgisayarı getirmesini istedi.

"Bu arkadaşınızla konuşmayın"

10 yaşındaki öğrencinin oyun oynamak için eve götürdüğü bilgisayarı geri getirmesinin ardından T.Ö., çarşamba sabahı yapılan okula giriş töreninde çocuğu yanına alıp öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde, "Hırsız" hırsız diyerek rencide etti. Müdür T.Ö.’nün, herkesin içinde, “Bu arkadaşınızı cezalandırın, konuşmayın” dediği öne sürüldü. Törene katılanlar şaşırırken, rencide olan öğrenci S.A. ise gözyaşlarına boğuldu.

Tekrar yanına çağırıp özür diledi

Taşımalı sistemle ilçeye yakın Aşağı Şapçı Köyü’nden okula gelen öğrenci S.A., olayı muavinlik yapan babası Ferdi A.’ya anlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giden Ferdi A., okul müdürü T.Ö.’den ve olayda kusuru bulunan herkesten şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökhan, doğruladığı konu ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş istediklerini söyledi. Baba Ferdi A.’ya daha sonra aktarılanlara göre; okul müdürü bu hafta başındaki törende çocuğu yine yanına alarak öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde, bir hafta önceki davranışı nedeniyle özür diledi. (DHA)

ETİKETLER

çanakkalehırsızarkadaşınızı cezalandırınhırsızhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24