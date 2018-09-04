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Okul müdürü, koridor ve sınıf duvalarını boyadı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki Anafartalar İlk ve Ortaokulu'nun müdürü Mehmet Ali Demir (38), yeni eğitim- öğretim yılının başlamasına kısa zaman kala, eline aldığı fırçayla yıpranan koridor ve sınıf duvarlar

04 Eylül 2018 13:53

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Kızıltepe ilçesindeki Anafartalar İlk ve Ortaokulu\'nun müdürü Mehmet Ali Demir (38), yeni eğitim- öğretim yılının başlamasına kısa zaman kala, eline aldığı fırçayla yıpranan koridor ve sınıf duvarlarını boyadı.
Kızıltepe\'de, 1500 öğrencinin eğitim gördüğü Anafartalar İlk ve Ortaokulu\'nun müdürü Mehmet Ali Demir, yeni eğitim- öğretim yılı başlamadan eline fırçayı alıp, duvarları boyadı. 2 çocuk babası Demir, yıpranan koridor ve sınıf duvarlarını boyayarak, temiz hale getirdi. Müdürün bu davranışı, öğrenciler ile velilerinin takdirini topladı. Öğrenci velileri, Demirin boya yaptığı anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Okul müdür Demir de bu görüntüyü sosyal paylaşım sitesindeki hesabından \'Mutluyuz, gururluyuz. Okulumuzu okul aile birliği ve öğretmenlerimizin katkısıyla boyadık. Eğitim öğretime hazırız. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için\' notuyla yayınladı. 

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