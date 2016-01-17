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Okul müdürü, Foucault'un sözünü turnike eleştirisi sandı!

Müdür yardımcısı: "Benim vatanıma, milletime, bayrağıma çomak sokan olursa o kırılır"

17 Ocak 2016 16:57

İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen Michel Foucault'a ait sözü paylaştığı için müdür yardımcısı tarafından "Okuldaki turnike sistemini mi eleştiriyorsun" diye sorguya çekildi. Başka bir öğretmen ise imam hatip lisesine sürgün edildi.

BirGün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre; öğretmen Esra Yılmaz, Whatsapp’ta durum bilgisine sosyolog Michel Foucault’ya ait şu sözü yazdı: “Hapishanelerin, fabrikalara, okullara, kışlalara, hastanelere ve bütün bunların da hapishanelere benzemesi şaşırtıcı değil mi?”

Okul müdür yardımcısı Fatih Yıldız ise, Foucault’ya ait sözleri öğretmen Yılmaz’a ait sandı ve okulda kurulan turnike sistemini eleştirdiğini düşündü. Durum bilgisi çıktısını alan müdür yardımcısı Fatih Yıldız, öğretmene bununla ne kastettiğini sordu.

Yıldız, “Benim vatanıma, milletime, bayrağıma çomak sokan olursa o kırılır” sözlerini sarfederek öğretmeni uyardı. 

Esra Yılmaz bir süre sonra yaşananları yazıp açıklayarak okulun Whatsapp grubundan ayrıldı. Ardından 4 öğretmen arkadaşı da tepki amacıyla gruptan ayrıldı.

Bu defa okul müdürü Mehmet Talaslı devreye girerek 5 öğretmeni odasına çağırtıp iki müdür yardımcısı ve tutanak tutacak sekreter şahitliğinde öğretmenleri sorguya tabi tuttu.

Tartışmalar sonrası sorgulanan beş kişiden biri olan felsefe öğretmeni Gülden Çöme'nin önce elinden dersleri alındı. Bir hafta sonra da kendi isteği dışında Gültepe Erkek İmam Hatip Lisesi'nde isteği dışında görevlendirildi.

Çöme'nin şikayeti üzeriine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü okulda yaşananları ortaya çıkarmak için müfettiş görevlendirdi.

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