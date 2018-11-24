Okul müdürü, 23 yılda 56 kitap yazdı

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK\'da, bir lisede müdürlük yapan Ali Özdemir, 23 yılda 56 kitap yazdı. Özdemir, \"Okuldan sonra mesaiden kalan zamanımı kitap yazmaya ayırıyorum. Kitap insanın bakış açısını çok değiştiriyor\" dedi.

Kozlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi\'nde 4 yıldır müdür olarak görev yapan Ali Özdemir, 23 yılda 56 kitap yazdı. Bu süreç boyunca hiç tatil yapmadığını, bütün zamanını kitaplara ayırdığını söyleyen Özdemir, \"30 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Mesleğimizi yaparken bu mesleğe bir katkımız olsun diye düşünerek elektrik elektronik, bilgisayar, kişisel gelişim, İngilizce, toplam kalite ve kodlama gibi birçok alanda kitaplar yazıyorum. Yazdığım bu kitapları Türkiye ve ulusal alanda yayın yapan yayın evleri basıp dağıtıyor. Benim tek hobim kitap yazmak ve kitap okumak\" dedi.

Her öğretmenin kitap yazmasını isteyen Ali Özdemir, \"24 Kasım vesilesiyle bütün meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Onlara şu mesajı vermek istiyorum. Benim bir hayalim var, her öğretmenin kitap yazması. Ülkemize bir katkıda bulunmak için her öğretmen bir tane de olsa kitap yazabilir. 1 milyon öğretmenimizin ve 150 bin akademisyenimizin hepsi bir kitap yazmış olsa Türkiye bambaşka bir yerde olacaktır. Öğretmenler olarak araştırmacı, sorgulayıcı, dünyayı takip eden bir yapıya bürünmemiz lazım. Ben şuna inanıyorum, mesleki teknik eğitim iyileşmeden, kalitesi artmadan, iyi zanaatkarlar yetiştirmediğimiz sürece üretim yarışında başarılı olamayacağız\" diye konuştu.

‘BENİM ASIL EVLATLARIM KİTAPLARIM’

Ali Özdemir yaklaşık 20 kitabının üniversitelerde kaynak olarak kullanıldığını belirterek, \"Kitaplarımın 10 tanesi elektrik, 10 tanesi elektronik üzerinedir, 6 tanesi bilgisayar üzerine, iş güvenliği, otomasyon, mekatronik ve kodlama üzerine kitaplarım var. Bu kitapların bazıları lise seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı ve okullarda da kullanılıyor. Bazıları üniversitelerde okutuluyor. Şu anda 20 kadar kitabım üniversitelerde kaynak olarak kullanılıyor. Sadece bununla da sınırlı kalmadı. Popüler kültür, şiir dünyası, FETÖ soruşturması kapsamında ele aldığım kitaplarım da var. Bunlar genellikle öğrencilere değil de sivil halka yönelik yazılmış kitap niteliğindeler. 23 yılda yaklaşık 1 milyon adet bir kitap satışı oldu. Para için değil, Türkiye\'de zaten kitaptan para kazanmak zor. Bunun manevi hazzı anlatılamaz. Ben bilginin güç olduğuna inanan birisiyim. Üniversitede okuyan bir oğlum var. Ancak benim asıl çocuklarım kitaplarım. 23 yıldır hiçbir gün dahi tatil yapma, izin kullanma imkanım olmadı. Okuldan sonra mesaiden kalan zamanımı kitap yazmaya ayırıyorum. Kitap insanın bakış açısını çok değiştiriyor.\"

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