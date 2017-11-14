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'Okul müdürü 10 Kasım'da şarkı eşliğinde oynadı' iddiası

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'daki Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu'nun, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliğinde, çalınan şarkı eşliğinde oynadığı ileri sürülen görüntüleri, tartışma yarattı

14 Kasım 2017 20:23

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'daki Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu\'nun, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinliğinde, çalınan şarkı eşliğinde oynadığı ileri sürülen görüntüleri, tartışma yarattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Huylu ise görüntülerin 9 Kasım\'daki prova sonrası çekildiğini söyleyerek, \"Prova sonrası öğrencilerimle çalınan şarkı eşliğinde Atatürk\'ü anmıştık\" dedi.
Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi\'nde 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinliği sırasında, Okul Müdürü Mehmet Sırrı Huylu\'nun, Selda Bağcan\'ın \'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm\' adlı şarkısı çalınırken oynadığı ileri sürüldü. Bu ana ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken, konu CHP milletvekillerinin girişimiyle TBMM gündemine de taşındı.
MÜDÜR: GÖRÜNTÜ 9 KASIM\'DA ÇEKİLDİ
Devlet memuru olduğu için açıklama yetkisinin bulunmadığını söyleyen Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu, görüntülerin 9 Kasım\'daki prova sonrası çekildiğini öne sürdü. 10 Kasım günü de çok anlamlı ve büyük bir anma töreni gerçekleştirdiklerini belirten Huylu\'nun, \"Vatanın her yerinde görev yapmak benim için kutsaldır. 10 Kasım\'da böyle bir görüntü oluşmadı. 9 Kasım\'da prova sonrası öğrencilerimle çalınan şarkı eşliğinde Atatürk\'ü anmıştık\" dedi.

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