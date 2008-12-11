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Yaşam

Okul müdürleri drama eğitim alacak

Ankara Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, Ankara'daki okul müdürlerinin drama eğitimi alacağını bildirdi.

11 Aralık 2008 02:00

Ankara Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, Ankara'daki okul müdürlerinin drama eğitimi alacağını bildirdi.

Ankara Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan: "Eğitime katılanlar, kimi zaman veli, öğrenci, kimi zaman da öğretmen olarak okulda karşılaştıkları tavırları dramatize edecekler"

Aydoğan, yaptığı açıklamada, drama eğitimi için 40 formatör rehber öğretmen yetiştirildiğini belirterek, bu formatörler tarafından Ankara'daki okul idarecilerine drama eğitimi verileceğini bildirdi.

Bu eğitimin kişisel eğitim niteliğinde olduğunu belirten Aydoğan, "Eğitim, okul müdürlerine, müdür yardımcılarına, yaklaşık 3 bin 500 idareciye verilecek" diye konuştu.

Aydoğan, "Örneğin eğitime katılanlar 'veli' olarak okula gelecekler, okulda karşılaştıkları tavırlar orada dramatize edilecek. İnsanlar 10-15 günlük eğitim süresince her türlü problem sahibi insanın yerine kendisini koyarak eğitim görecek" dedi.

Drama eğitimi, doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da davranışı anlamlandırması, canlandırmasıdır

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