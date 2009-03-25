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Yaşam

Okul masrafları için bekâretini satıyor

Romanya'da 18 yaşında bir genç kız, üniversite eğitiminin masraflarını karşılamak için bekaretini internet üzerinden açık artırmayla satışa çıkard&#

25 Mart 2009 02:00

Romanya'da 18 yaşında bir genç kız, üniversite eğitiminin masraflarını karşılamak için bekaretini internet üzerinden açık artırmayla satışa çıkardı.

Daha önce de benzer örnekleri görülen artırma sayesinde 50 bin Euro kazanmayı hedefleyen Alina Percea, kazanan kişiyle dilediği yerde bir haftasonu geçirecek.

Bekaretini doktor kontrolüyle tescil ettirdiğini kaydeden Percea, www.gesext.de adlı sitede açtığı açık artırma sayfasında, bekaretini alacak kişiyle duygusal anlamda anlaşması halinde evlenebileceğini de belirtiyor.

Kapanmasına 2 gün kalan artırmada şu an en yüksek teklifin 5 bin Euro olduğu kaydedildi.

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