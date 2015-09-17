Okul masrafları çocuklu ailelerin bütçelerini zorluyor

Okulların açılmasına kısa bir süre kala çocuklu ailelerde alışveriş telaşı başladı. Ancak aileler okul masraflarının bütçelerini olumsuz etkilemesinden dolayı şikâyetçi. Özel okulda öğrenim görmenin maliyeti, forması, servisi, yemeği, kitap ve kırtasiye masraflarıyla İstanbul’daki en düşük ücretli okulda bile 30 bin lirayı bulurken, devlet okullarında ise masraflar bin liraya yaklaşıyor. Kırtasiyeciler, sahte ve sağlıksız kırtasiye ürünleri konusunda da velileri uyarıyor.

Cumnhuriyet’te yer alan habere göre; okulların açılması yaklaşırken anne-babalar, kırtasiye ve giyim mağazalarının yolunu tuttu. Fiyatlar ürün kalitesine göre değişiyor. Fiyatların bu denli pahalı olmasından ise veliler şikayetçi. 2 çocuk babası Erol Çiftçi, “Bizim dönemimizde masraf nedir bilmezdik. 9 kardeş okutan babam benim kadar zorlanmamıştır. İkinci veya üçüncü kalite ürünleri tercih ediyoruz” dedi. Okula yeni başlayan öğrencilerin yalnızca kırtasiye masrafları 100 TL’den 330 TL’ye kadar çıkıyor. Bunlara giyim ve servis ücretleri eklenince masraflar bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasının Kurban Bayramı’ndan sonraya ertelendiğini belirterek, açılış tarihini 28 Eylül olarak belirlemişti.

'Alışverişi kırtasiyeciden yapın'

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala velileri sahte ve sağlıksız kırtasiye ürünleri konusunda uyardı. TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet F. Şendil yaptığı uyarıda; sahte, taklit, akredite laboratuvarlarda kontrolleri yapılmadan piyasaya sürülen, merdiven altı olarak nitelendirilen ve CE belgesi olmayan ürünlerin öğrencilerin sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve sektörün katkılarıyla yapılan çalışmalar sonucunda, piyasaya sunulan kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranının 2011’de yüzde 53 iken 2014 itibarıyla yüzde 11.2’ye gerilediğini de hatırlatan TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Şendil, milyonlarca öğrenciyi ciddi biçimde tehdit eden sağlıksız kırtasiye ürünleri konusunda velilerin bilinçli olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Kırtasiyede dikkat!

- Sahte, taklit, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürün almayın.

- CE belgeli, ambalajı ve etiketi bulunan ürünleri satın alın.

- Ürünlerin içeriklerini mutlaka okuyun.

- Kırtasiye alışverişlerinizi kırtasiyecilerden yapın.