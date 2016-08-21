Okul kıyafetine 'asgari' zam geldi

Devlet okulunda ilkokula başlayan bir öğrencinin ortalama kıyafet masrafı yeni öğretim döneminde 110 TL’ye yükseldi. Üreticiler geçen yıla kıyasla yüzde 16 zam anlamına gelen tablonun gerekçesi olarak yılbaşında asgari ücretin yüzde 30 artırılmasını gösterdi.

Dolar kuru yüzde 30 yükselince 2015’te rekor artış gören okul giysisi fiyatları 2016’da da asgari ücretin artması yüzünden zamlandı. Devlet okulunda ilkokula başlayan bir öğrencinin 19 Eylül’de başlayacak yeni öğretim dönemindeki ortalama kıyafet gideri 110 TL olacak. Bu da geçen yıla göre yüzde 16 artış anlamına geliyor.