Okul kitapları dağıtılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'öğrencilere ders kitaplarının ücretsiz verilmesi uygulaması' kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gönderilen 486 bin 782 kitap okullara dağıtılmaya başlandı. Okullara dağıtılan kitaplar okullar açıldığında öğrencilerin masalarının üzerinde olacak.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ilköğretim ve lise öğrencilerine ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması uygulaması bu yıl da devam ediyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu uygulaması kapsamında bu yıl Çorlu'ya gönderilen kitaplar okullara dağıtılmaya başlandı.



Bu yıl Çorlu'ya 486 bin 782 adet ilköğretim ve lise kitabı gönderildi. Öğrencilere ücretsiz olarak verilecek olan ders kitapları okullara dağıtmaya başladıklarını belirten yetkililer, öğrencilerin okullar açıldığında kitaplarını hazır bulacaklarını ifade etti.



Meslek kitaplarının dağıtılmadığını sadece ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtıldığını belirten yetkililer, öğrenciler sınıflarına girdiklerinde Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, felsefe, psikoloji, hayat bilgisi, tarih, sosyoloji gibi tüm ders kitaplarını hazır bulacaklarını dile getirdi.



İlköğretim okulları için 1 Haziran 2008'de başlayan kayıtlar 30 Temmuz mesai bitiminde sona erdi.

