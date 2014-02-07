Okula dağıtılan kitap: Kediler mırıl mırıl Allah’a zikrediyor

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, İzmir Çiğli’de öğrencilere dağıtılan kitapları ve içeriklerini Meclis gündemine taşıdı. Kitapta, “Beyaz atlara binen melekler, İslam düşmanlarını birer birer öldürdüler” deniyor. Kitaptaki bir diyalogda da, bir çocuk kedileri sevmesinin nedenini "onlar mırıl mırıl Allah’a zikrediyorlar" diyerek açıklıyor.

Kitapta, “Atatürk’ün cumhurbaşkanı olmasından sonra başbakan olarak yönetimi ele alan İsmet İnönü, çok kurnaz bir siyasetçiydi. Kısa zamanda bütün ipleri ele almasını bildi” sözleri de var.

CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesi şöyle:

“Çiğli Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen ilköğretim öğrencilerine yönelik 81 İl 81 Kitap Projesi kapsamında, hurafelerle dolu kitapların dağıtımı devam etmektedir.

Kitaplarda yazan bazı ibarelere göre;

‘En büyük maske nedir sence? Laiklik! Türk İslam medeniyetinin karşı karşıya kaldığı tehlikelerin en önemlisi bu bence! Gizli yabancı güçler tarihte, ahlakta, dinde en büyük tahribi laiklik maskesi altında yapıyor.’

‘Devlet ilahi irade üzerine kuruludur. Allah yolunda savaşmak demek, ancak Allah’ın koyduğu kurallar çerçevesinde savaş kararı alınabilir. Yeni bu ölçüler içerisinde bir suçluyu öldürmek mümkün olabilir.’

‘Atatürk’ün cumhurbaşkanı olmasından sonra başbakan olarak yönetimi ele alan İnönü, çok kurnaz bir siyasetçiydi. Kısa zamanda bütün ipleri ele almasını bildi. İsmet İnönü, Türk İslam medeniyetinin bütün kurumlarını ve kavramlarını toptan inkâr eden bir fikir sahibiydi. 1950’ye kadar sürekli hale getirdiği iktidarı döneminde, milli ve manevi değerleri yok etmek için çalıştı.’

‘CHP valilerin ve polisin yardımıyla seçimi kazandı’

‘CHP seçimi valilerin ve polisin yardımı sayesinde kazanabilmişti. Atatürk, cumhuriyeti bir diktatörün eline bırakmak istemiyordu. Atatürk’ün ölümünden sonra Milli Şef, şimdi de Atatürk’ün bütün hatıralarını silecekti. Kendi heykellerini yaptırmış, pullardan ve paradan Atatürk’ün resimlerini kaldırmıştı.’

‘Ehlisünnet geleneğinde takiye yoktur. Biz cumhuriyet ve demokrasiyi gerçek manasıyla seviyoruz. Ancak laiklik adına milleti kuşatma altına alan gizli güçlerin takiye yaptıkları ve dine karşı temelden düşman oldukları şüphesini taşıyoruz.’

‘Cariyelerin sahibi padişahtır’

‘Sonuçta cariyeler köle statüsündedir. Sahipleri padişahtır. Padişah isterse onlarla karıkoca hayatı yaşayabilir. Çünkü köle, İslam hukukuna göre maldan sayılır. Mal sahibi malını dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Padişahlar, hür ya da köle İslam hukukuna göre aynı anda sadece dört kadına nikâh kıyabilir üzerine cariye de alabilirdi.’

‘Zaman cemaat zamanıdır... Bu ses hayatını milletin hayatı için feda eden İmam Bediüzzaman’dan başkası değildi...’

‘Nur talebeleri adıyla anılan fikir akımı, binlerce mahkemede Türk İslam medeniyetini savundular.’

‘Binlerce avukat, kâtip, mübaşir, milyonlarca insan, Nur Risalileri denilen eserleri okudu. İslam medeniyetinin yüceliğine inandı. İmanını kurtardı. İnkâr fırtınası dindi.’

‘Kediler mırıl mırıl Allah’a zikrediyor’

‘Furkan bir gün yeni arkadaşına kedileri neden sevdiğini sordu. Çünkü oğlum, onlar mırıl mırıl Allah’a zikrediyorlar.’

‘Şerbetçi dede, Hasan’ı fark edince afiyetle böreğini yiyen zayıf bir kediyi gösterip sordu: Duyuyor musun? Neyi? dedi Hasan. Zikrini. Ne zikri? Şerbetçi dede, Hasan’ın yüzüne baktı. Ya rahim, ya rahim diyorlar kulağını yaklaştır da dinle dedi.’

‘İbrahim öğretmen Abdullah’a döndü, ‘Peki ya dünyamız Abdullah? Sence uzay boşluğunda kendi kendine mi duruyor? Böyle bir güç ki, yıldızları, gezegenleri, galaksileri bir arada tutuyor, güneşe ışık, aya parlaklık veriyor. Dünyamızın havada durmasını o sağlıyor. Bu kitapları seneler önce Bediüzzaman Said Nursi isimli bir alim yazmış.’ Çocukların aklına süper bir fikir geldi. Bu yaz tatilde hep beraber Nur Dede Kampı yapalım mı?’

‘Beyaz atlara binen melekler, İslam düşmanlarını öldürdü’

‘Beyaz atlara binen melekler, İslam düşmanlarını birer birer öldürdüler. İnkârcıların kalplerine korku salacağım. Vurun boyunlarına. Doğrayın parmaklarını!’ gibi akla hayale gelmeyecek iddialar ve ithamlar bulunmaktadır.

-Yukarıda bahsedilen iddialar doğru mudur?

-Eğer doğru ise, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan bu projenin amacı nedir?

-Projenin kaynağı nedir?

-Laiklik ilkesinin bir maske olarak lanse edilmesi ne anlama gelmektedir?

-İsmet İnönü hakkında yazılan ‘çok kurnaz bir siyasetçiydi. Kısa zamanda bütün ipleri ele almasını bildi. İsmet İnönü, Türk İslam medeniyetinin bütün kurumlarını ve kavramlarını toptan inkâr eden bir fikir sahibiydi. 1950’ye kadar sürekli hale getirdiği iktidarı döneminde, milli ve manevi değerleri yok etmek için çalıştı’ cümleleri ile verilmek istenen mesaj nedir?

-‘Beyaz atlara binen melekler, İslam düşmanlarını birer birer öldürdüler. İnkârcıların kalplerine korku salacağım. Vurun boyunlarına. Doğrayın parmaklarını’ ifadeleri ile yapılmak istenen gencecik çocuklarımıza şiddet duygusunu öğrenmek midir?"