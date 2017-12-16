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Okul kermesinde 'atıklar' para yerine geçti

Hatice KARTAL/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, 'Adana Evimiz Gibi Tertemiz Kampanyası'nda geçen yılın 'Atık Yağ Toplama Şampiyonu' Recep Birsin Özen Ortaokulu'nda sıra dışı bir kermes düzenlendi

16 Aralık 2017 14:53

Hatice KARTAL/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, \'Adana Evimiz Gibi Tertemiz Kampanyası\'nda geçen yılın \'Atık Yağ Toplama Şampiyonu\' Recep Birsin Özen Ortaokulu\'nda sıra dışı bir kermes düzenlendi. Öğrenciler, annelerinin hazırladığı pasta, börek ve tatlılardan yiyebilmek için topladıkları atık yağ ve atık pilleri, para yerine kullandı.
Çeşitli atıklar kullanarak tasarladıkları kostümlerle geri dönüşüm defilesinde boy gösteren öğrenciler, gün boyu süren etkinlikte müzik eşliğinde gönüllerince dans edip, eğlendi. Öğrenciler, bir günde yaklaşık 700 litre atık yağ ve 50 kilo atık pil topladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi, atık yağ ve atık pil toplanmasını yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü kampanyada 42 bin öğrenciye çevre bilinci aşılarken, geçen yılın Atık Yağ Toplama Şampiyonu olan Recep Birsin Özen Ortaokulu\'nun etkinliğine de tam destek verdi. Okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin ortak çalışmasıyla düzenlenen kermes için çeşit çeşit pasta, börek ve tatlı hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İbrahim Davutluoğlu ile Okul Müdürü Ali Küçükaydın\'ın açılış kurdelesini kestiği kermeste para yerine atık yağ ve atık pil karşılığında satış yapıldı. Öğrenciler, atık yağ dolu şişeleri ve atıl pilleri öğretmenlerine teslim ederek, diledikleri pasta, börek ve tatlılardan yiyebildi. Başkan Vekili Akyürek de etkinlik için hazırlanan yaş pastayı alkışlar eşliğinde kesip, atık yağ karşılığında kermesten alışveriş yaptı.
GERİ DÖNÜŞÜM DEFİLESİ
Belediye bandosunun marşlar ve şarkılarla renklendirdiği etkinlikte öğrenciler, geri dönüşüm defilesi de düzenledi. Kağıt, plastik, cam ve metal atıkları kullanarak birbirinden ilginç kostümler tasarlayan öğrenciler, arkadaşlarının coşkulu alkışı arasında boy gösterdi. Başkan Vekili Ramazan Akyürek, tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencileri kutlayıp, madalyalarla ödüllendirdi. Gün boyu süren etkinlikte yaklaşık 700 litre atık yağ, 50 kilo atık pil toplandı.

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