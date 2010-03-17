Okul kantinleri sabıkalı dolu!

T24 - İstanbul’un ilk ve ortaöğretim okullarında 233 sabıkalının kantinci ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılması tepki topladı. Kayıtları incelenenlerden 6’sı ise çocuklara yönelik suçların faili. Vali Yardımcısı Harun Kaya “Hukuki prosedür neyse uygulayacağız” dedi.



Okullarda cips ve gazlı içecekler yerine süt ya da taze sıkılmış meyve suyu tüketilmesi için çalışmalar yapılırken, İstanbul’un ilk ve ortaöğretim okullarında 233 sabıkalının kantinci ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılması büyük tepki topladı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, tüm kantincilerden bir kez daha sabıka belgesi istedi. Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Yüce, kantinlerin okullardan çıkarılması, gıda ihtiyacının devlet tarafından karşılanması çağrısında bulundu.



İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce yaptığı “Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği protokolü” uyarınca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü sabıka araştırması yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 21 Ocak’tan itibaren İstanbul’daki ilk ve ortaöğretim okullarında çalışan 12 bin 898 kişinin tek tek sabıkasını inceledi. Polis tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları incelenen 12 bin 898 kişiden 9’u cinsel suçların faili.





Altı sübyancı, 12 katil 13 uyuşturucu satıcısı



Bunlar arasında Üsküdar’da görev yapan T.H., Beşiktaş’ta görev yapan İ.A., Gaziosmanpaşa’da görev yapan M.K., Avcılar’da görev yapan S.Ö., Sancaktepe’de görev yapan A.Y., Sarıyer’de görev yapan G.A., doğrudan çocukları hedef alan kategorideki bir suçun faili; sübyancı. “Küçük yaşta çocuğun cebren ırzına geçmek, baştan çıkartmak, iffete taarruz etmek, çocuklara cinsel istismar” gibi suçlamalarla yasal işlem gördüler. Diğer dört kişi yetişkinlere yönelik cinsel saldırıların faili. Ayrıca 7 kişi bu tür suçlara karıştığı için aranıyor. Erkek personelden Şişli’de görev yapan S.K. ve Kadıköy’de görev yapan M.K., fuhuş suçundan GBT kayıtlarına geçti. Listede kız, kadın, erkek kaçırmak suçlarının faili olan beş kişi yer alıyor: V.Y. (Esenler), Ş.B. (Ümraniye), Ş.A. (Üsküdar), K.Y. (Zeytinburnu), Y.G. (Kartal). İstanbul okullarında kantinci ya da sözleşmeli personel olarak görev yapanların arasında uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, kaçakçılığını yapmak suçlarından kayıtlara geçenlerin toplam sayısı 13. Beşiktaş, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa’nın okullarında ikişer, Esenyurt, Başakşehir, Tuzla, Kadıköy, Bağcılar’da birer kişi bu suçtan kayıtlara geçti. 233 sabıkalı arasında 12’si cinayet, 11’i dolandırıcılık, 65’i hırsızlık, 10’u terör, 17’si resmi belgede sahtecilik, 13’ü yaralama ve darp, 19’u mali kaçakçılık suçlarının faili.





Kantini ihale komisyonu kiraya veriyor



Okul kantinleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005’te yayımladığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’nin 17’nci maddesine göre kiraya veriliyor. Yönetmeliğe göre valilik, il milli eğitim müdür yardımcısı, birlik başkanı, defterdarlık, il özel idaresi müdürlüğü temsilcisi ve ilgili meslek odası temsilcisinden oluşan komisyon önce muhammen kira bedelini tespit ediyor. Aynı makamların temsilcilerinden oluşan ihale komisyonunca kiralama işlemi yapılıyor. İhaleye katılacaklardan ustalık belgesi isteniyor. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılıktan, resmi ihalelere fesat karıştırmaktan, devlet sırlarını açığa vurmaktan hüküm giyenler, kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere giremiyor.





Bizim de çocuklarımız var Zan altında kaldık



İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu Okul kantinlerinde çalışanların böyle ağır suçlara karışması mümkün değil, inanmıyorum. Büyük zan altında kaldık. Kantincilerin standardı bellidir. O standartlara göre devlet memuru olursunuz ama kantinci olamazsınız. Böyle bir kantinciyi kapıdan içeri sokmamız mümkün değil. Bizim de çocuklarımız o okullarda okuyor. Zaten okul idareleri bizi denetliyor. Kantinde çalışanların çoğu bayan. Bütün ilçelere hemen yazı yazdım. Kantincilerden tekrar savcılık kağıdı istenecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne de yazıyla başvurdum. Okullara iletilen bilgiyi istedim. Bu verileri inceledikten sonra karar alacağız.





Kantin istemiyoruz



Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Başkanı Enver Önder Biz okullarda kantin bulunmasını istemiyoruz. Muhalefetimizin gerekçeleri bu olayda bir kez daha doğrulandı. Körpecik çocuklarımızı kantincilere teslim etmemiz yanlış. Eğer çocukların beslenme ihtiyacını karşılayacaksa bunu devlet kendi sağlamalı. Sadece İstanbul’da değil, Türkiye’de böyle sorunları yaşıyoruz. Ne yazık ki kantinlerde para geçerli. Kimin torpili varsa kantin ihalesini o alıyor. Standarta bakılmıyor. Ali alıyor, Veli çalıştırıyor. Her şey göstermelik. Kantinler işletme gibi görülüyor. Ancak içeride neler olduğunu kimse bilmiyor.





Veriler vahim



Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç Çocuklar her ortamda devlet korunması altında olmalı. Özellikle okul ve eğitim kurumlarında daha sıkı tedbirler alınmalı. Okul kantininde meydana gelen bir olaydan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın böyle bir araştırma yapacağı duyumunu almıştık. Şimdi açıklanan veriler çok vahim. Böyle bir sonucun yapılan bir araştırmayla ortaya çıkmış olması da ayrı bir tartışma konusu. Bu, başıboşluğu ve denetimsizliği gösteriyor. Basına yansıyan bir karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı, belirli bir süreden az cezası kalan mahkûmları kurumlarda istihdam edecek. İlk adım Adana’da atıldı. Bu bir vurdumduymazlık. Okullar güvenli ellere emanet değil.





Gereken yapılacak



İstanbul Milli Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcısı Harun Kaya Mevzuata bakarız. Emniyetle istişare eder ve gereğini yaparız. Hukuki açıdan çocukların sıkıntı yaşamadan en güzel ortamda yaşamaları ve eğitim almaları gerekiyor. Bunun için gerekli ortamı sağlarız. Resmi belgeleri inceleyip konuyla ilgili tespitleri yapıp hukuki prosedür neyse uygulayacağız.







