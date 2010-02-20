Okul kantininde 750 gram esrar ele geçirildi

T24 - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ilköğretim okulunun kantininde 750 gram esrar ele geçirilirken kantin işletmecisi Murat Ö. gözaltına alındı.



Samsun'da Derebahçe Mahallesi'ndeki ilköğretim okulunun kantininde esrar satıldığı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.



35 yaşındaki Murat Ö'nün işlettiği kantinde yapılan aramada, 750 gram esrar bulundu.



İşletmeci Murat Ö. gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

