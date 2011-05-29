-OKUL KANTİNİ "EMANETÇİ" OLDU İZMİR (A.A) - 29.05.2011 - İzmir'de, Açıköğretim Fakültesi yıl sonu sınavı için Buca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine cep telefonuyla gelen adaylara okul kantinince 1 lira karşılığında ''emanet hizmeti'' verildi. Alınan bilgiye göre, Açıköğretim Fakültesi yıl sonu sınavına girmek için Buca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine gelen yaklaşık 500 öğrenciye, sınav salonuna alınmadan önce cep telefonuyla sınava giremeyecekleri görevlilerince duyuruldu. Bazı kantin görevlilerinin de bu duyuru sonrası öğrencilere 1 lira karşılığı ''emanet hizmeti'' verebileceklerini söylediği, cep telefonunu kantine bırakan öğrencilerin telefonlarının bir poşete konulduğu, üzerinde ''Buca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Okul Kantini'' yazısı ve numara bulunan bir fiş verildiği ifade edildi. Açıköğretim Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Buket Kırmızıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, okula geldiğinde sınav görevlilerince kendilerine ''cep telefonuyla sınava giremezsiniz, telefonları bir yere bırakın'' denildiğini, daha sonra da kantin görevlilerin öğrencilerin yanına gelerek emanet hizmeti hakkında bilgi verdiğini anlattı. Kantine telefon bırakan öğrencilerden 1 lira alındığını belirten Kırmızıgül, telefonların da bir poşete konularak, öğrencilere fiş verildiğini, sınav sonunda telefonların fiş karşılığı teslim edildiğini söyledi. Okul yetkilileri ise sınava yönetmelik gereği cep telefonu ve elektronik cihazlarla girmenin yasak olduğunu, bunu sınav öncesi hatırlattıklarını, onlardan bir yakınlarına veya varsa arabalarına bırakmalarını istediklerini belirtti. Yetkililer, ''Emanet konusu bizimle ilgili değil, görevliler yönetmelik gereği emanet alamaz zaten. Kantin de özel işletmedir. Orası nasıl bir uygulama yapar, biz karışamayız'' diye konuştu. Okul yetkilileri, öğrencilere verilen ve üzerinde okulun adının yer aldığı fişle de kendilerinin ilgisinin bulunmadığını bildirdi.