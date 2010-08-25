T24 LogoT24 Logo
Yaşam

OKUL İSTEĞİNE BAŞBAKAN'DAN OLUMLU YANIT ISPARTA (A.A)

25 Ağustos 2010 23:00

-OKUL İSTEĞİNE BAŞBAKAN'DAN OLUMLU YANIT ISPARTA (A.A) - 25.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Isparta ziyareti sırasında mahallelerine yeni bir ilköğretim okulu yapılması için mektup ulaştıran Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, taleplerine olumlu yanıt aldıklarını bildirdi. Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede bulunan Naşide-Halil Gelendost İlköğretim Okulu'nun başarılı bir okul olduğunu ancak okulun, artan nüfusa cevap vermediğini kaydetti. Mahalleye ikinci bir okul yapılması için ihtiyaç olduğuna değinen Yiğit, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta ziyareti sırasında, kendisine okul ihtiyacını içeren bir mektup ulaştırdıklarını anlattı. Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinden birkaç gün sonra Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünden  arandığını, mahallenin nüfusu ve okul yeriyle ilgili bilgi istendiğini anlatan Yiğit, ''Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı da beni arayarak, okulla ilgili çalışmalara başlandığını söyledi'' dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24