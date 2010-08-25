-OKUL İSTEĞİNE BAŞBAKAN'DAN OLUMLU YANIT ISPARTA (A.A) - 25.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Isparta ziyareti sırasında mahallelerine yeni bir ilköğretim okulu yapılması için mektup ulaştıran Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, taleplerine olumlu yanıt aldıklarını bildirdi. Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede bulunan Naşide-Halil Gelendost İlköğretim Okulu'nun başarılı bir okul olduğunu ancak okulun, artan nüfusa cevap vermediğini kaydetti. Mahalleye ikinci bir okul yapılması için ihtiyaç olduğuna değinen Yiğit, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta ziyareti sırasında, kendisine okul ihtiyacını içeren bir mektup ulaştırdıklarını anlattı. Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinden birkaç gün sonra Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünden arandığını, mahallenin nüfusu ve okul yeriyle ilgili bilgi istendiğini anlatan Yiğit, ''Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı da beni arayarak, okulla ilgili çalışmalara başlandığını söyledi'' dedi.