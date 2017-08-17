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Yaşam

Okul inşaatında göçük: 1 ölü, 3 yaralı

Polis, göçükle ilgili soruşturma başlattı

17 Ağustos 2017 20:47

Hatay’ın Arsuz İlçesi'nde özel bir okulun inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Özel Yükseliş Okulları'na ait inşaatta tabla dökülürken göçük yaşandı. Tablanın üzerinde bulunan işçilerden 2'si göçük altında kalırken, 2 kişi ise yaralı olarak arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Olay yerine çağrılan AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, göçük altındaki 2 kişiyi çıkardı. Ancak işçilerden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı işçiler İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

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