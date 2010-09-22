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Yaşam

'Okul hazırdı da gitmediler mi?'

Şırnak'taki bir okulun 100 öğrencisi pazartesi günü dersbaşı yapamadı...

22 Eylül 2010 03:00

T24 - Şırnak'taki bir okulun 100 öğrencisi pazartesi günü dersbaşı yapamadı. Ancak nedeni boykot değil okulun harabe halde olmasıydı. Celal öğretmen onarımı bitirince ders başlayacak


Pazartesi günü binlerce öğrencinin ‘boykot’ nedeniyle okula başlamadığı Şırnak’ta Cizre ilçesindeki bir ilköğretim okulunda da dersbaşı yapılamadı. Cudi Dağı eteklerindeki okulun içinde çocuklar ve bir öğretmen el ele vermiş, üç gündür sınıflarını ‘okunabilir’ hale getirmeye çalışıyorlar. Öğretmen Celal Bulut, harabe haldeki okul binasını kendi çabalarıyla onarırken “Çalıştığımı gören çocuklar da bana yardıma geldi. Onlar da bir an önce okula başlamak istiyor” dedi. 



Aşağı Konak Köyü’ndeki yaklaşık 100 öğrenci, ‘boykot’ nedeniyle değil, okul binasının kullanılamaz halde olması nedeniyle hâlâ ders başı yapamadı. Okulların açıldığı gün erkenden köye giden öğretmen Celal Bulut, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Pencereleri kırık, tavanda duman isi, okul içindeki çöpler, sıra, masa ve kapıların kırık olması karşısında ne yapacağını şaşıran öğretmen Bulut, hemen kolları sıvayarak okulu temizlemeye ve onarmaya başladı.

İşe okulun duman isinden siyaha dönen tavanlarını boyamakla başlayan öğretmen Celal Bulut, boya işini bitirdikten sonra pencere camlarını takacağını daha sonra da sıra, masa ve kapıları onarmaya çalışacağını söyledi. Celal öğretmen  tüm olumsuz şartlara rağmen, çocuklara eğitim vermenin kutsal olduğuna inanıyor: 

“Okulun hizmetlisi yok. Benimle birlikte bir öğretmen daha var ama daha gelmedi. Bu yüzden tek başıma okulu temizleyip toplamaya başladım. Çünkü çocukların okula başlayacakları günü hayal ettiğini biliyorum. Benim çalıştığımı gören çocuklar da bana yardıma geldi. Onlar da bir an önce okula başlamak istiyor. Öğretmenin kendi zamanından fedekarlık yapması gerek. Çünkü bu meslek kutsaldır. İşler iki gün içinde biter.” 


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