“Okul gıdası logosu” uygulaması bir yıl ertelendi

Gelecek yıl uygulamaya girecek tebliğde öne çıkan başlıklar şöyle:

Tebliğe göre Sağlık Bakanlığı belirlemiş olduğu okul gıdası kriterleri ve onay alan ürün ve işletmelerin isimleri artık Millî Eğitim Bakanlığı internet sayfasında yayımlanacak.

Bakkal ve marketler de satılabilecek

Okul Gıdası Logosu bulunan ürünler; bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de satışa sunulabilir.

Gerektiğinde STK'larda komisyonda yer alacak

Başvuruların ve taleplerin değerlendirilmesi için kurulacak komisyon; Bakanlıktan üç, Sağlık Bakanlığından iki, Millî Eğitim Bakanlığından iki temsilci olmak üzere yedi üyeden oluşacak. Gerekli hallerde ilgili diğer Bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları da davet edilecek.

6 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek

Gıda işletmecisi onay için Tarım İl müdürlüklerine başvuracak. Yerinde yapılan denetimlerin ardından onay verilen işletme ve ürünler Bakanlık internet sayfasında yayımlanacak. Düzenleme 6 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek.

İdari para cezası

Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Bakanlıklar ilgili mevzuat çerçevesince idari yaptırımlar uygulayabilecek.