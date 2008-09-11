Okul forması reformuna itiraz

Bağımsız Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Gürkan Avcı, "önlük yerine getirilecek 'okul forması' uygulamasının gereksiz olduğunu" savundu.



Avcı yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in "mavi önlük" uygulamasına son veren düzenlemesini desteklediklerini, "fakat bunun yeterli bir kıyafet reformu olmadığını" kaydetti. "Okul forması uygulamasının başka bir 'tek tip öğrenci' dayatması oluşturacağını" ileri süren Avcı, bunun gereksiz olduğunu ileri sürdü. Avcı, "Okul forması kıyafeti de 'mavi önlük' ve 'kravat' gibi benzer problemlerin ve tek tip görüntülerin yaşanmasını engelleyemeyecektir. Üniversitelerdeki kıyafet uygulaması çerçevesinde öğrencilerimizin özgür ve serbest kıyafetlerle rengarenk giysilerle okullara gelmesinin önü açılmalıdır" dedi.

