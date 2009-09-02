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Yaşam

Okul duvarlarına yazı yazan 2 kişiye tutuklama

02 Eylül 2009 16:14

Bingöl merkezde okulların bahçe duvarları ile caddelere terör örgütü PKK’yı övücü sözler yazan ve gözaltına alınarak mahkemeye çırarılan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Önceki gece Yenimahalle, Yeşilyurt ve Mirzan mahallelerindeki okulların bahçe duvarları ile caddelere sprey boyalarla terör örgütü PKK’yı övücü yazılar yazan 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan M.T., Ş.T., O.T. ve H.K. tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan kişilerden M.T. ve Ş.T. tutuklanırken, O.T. ve H.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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