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Yaşam

Okul duvarına yazı yazdığı için 6 yaşında ifadeye çağrıldı!

Okul müdürü, iddialarla ilgili yanıt verecek pozisyonu olmadığını söyledi

11 Ekim 2016 10:58

Antalya'da okulun duvarına yazı yazan biri 6, diğeri 13 yaşındaki iki kardeş, okul müdürünün şikayetiyle polis merkezinde ifade verdi. Çocukların boyayla okulun duvarlarına "Yarıda kalan umutlar gibi kaçarak büyüdüm" ve okul müdürüne küfür yazdığı iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hasan Demirbaş'ın haberine göre, Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi'nde oturan 28 yaşındaki Şerife Gürüzmaden, 17 Eylül'de misafirlerinin 2 çocuğu ve kendi çocukları 6 yaşındaki U.A.U. ile 13 yaşındaki S.K.'yı parka oynamaya gönderdiğini, ancak çocukların parktan İrfan İlkokulu'nun bahçesine geçtiğini söyledi. 

Çocukların boyayla okulun duvarlarına "Yarıda kalan umutlar gibi kaçarak büyüdüm" ve okul müdürüne küfür yazdığını anlatan Gürüzmaden, yazıları gören okul müdürü Uğur Kaya'nın 18 Eylül'de evlerine gelerek kızına bağırdığını iddia etti.

Okul müdürünün kızına "Bunu senin yanına bırakmayacağım" dediğini ileri süren Gürüzmaden, yazıları silmeyi önerdiğinde ise müdürün bu teklifi reddettiğini vurguladı.

Kızını okula kaydedemedi

Şerife Gürüzmaden iki çocuğunun kaydını bu okula yaptırmak istediğinde ise okul yönetiminin zorluk çıkardığını öne sürdü. Oğlunu zorlukla kaydettirdiğini belirten Gürüzmaden, adresi uygun olmasına rağmen kızının kaydının yapılmadığını iddia etti. 

Çocuklar polise ifade verdi

İki gün önce polisin telefonla arayarak kızıyla kendisini ifadeye çağırdığını anlatan Gürüzmaden, şöyle konuştu: 
"Okul müdürünün duvardaki yazılarla ilgili şikayeti dolayısıyla kızım ile karakola çağrıldık. Önce benim ifademi aldılar. Daha sonra oğlumun da ifadesinin alınacağı söylendi. Ailem oğlumu da karakola getirdi. Ben çok sinirlenince eve döndüm, anne ve babam çocukların yanında kaldı. Çocukların ifadesi Çocuk Şube'de alınmış. Sabaha karşı saat 03.30'da eve döndüler. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu."

Okul müdürü Uğur Kaya ise iddialarla ilgili yanıt verecek pozisyonu olmadığını, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini kaydetti.

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AntalyaOkul müdürüUğur Kaya6 yaşpolisifade

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