Okul duvarına reklam alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, okul aile birliklerinin okulların dış duvarlarına, çatılarına ve bahçelerine reklam alma izni vermeye hazırlanıyor. Pedagojik zararı olmayan ünlü markalar okullara reklam verebilecek.



Yeni uygulama özellikle İstanbul Etiler'de Etiler Lisesi, Ankara Kızılay'da Mimar Kemal İlköğretim Okulu gibi merkezi konumda bulan okulları yakından ilgilendiriyor. Büyükşehirlerin en merkezi konumlarında bulunan bu okullar özel sektördeki tanınmış markalardan, okul bina duvarlarına ve dış duvarlarına sık sık reklam teklifleri alırken, Bakanlık izni olmadığı için bu teklifleri değerlendiremiyordu.



Okul duvarlarına reklam alma işlemini Okul Aile Birliği yürütecek.

