Okul duvarına Erdoğan sözü

Gümüşhane'de yapımı 2006'da tamamlanan Gazipaşa İlköğretim Okulu’na Atatürk’ün değil, Başbakan Erdoğan’ın kenti ziyareti sırasında söylediği iki cümle yazıldı.



2005 yılında, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan ve

2006 yılında tamamlanarak, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilen 32 derslikli Gazipaşa İlköğretim Okulu’nun spor salonu olarak kullanılan bölümün yola bakan cephesinde duvarda, Başbakan Erdoğan’ın, kenti ziyaretinde söylediği, ‘Vatan millet, bayrak konusundaki hassasiyetinizi bilen bir kardeşinizim. Bundan dolayı da diyorum ki, Gümüşhane’mizi çok daha farklı bir şekilde imar edeceğiz’ cümleleri, altında da adı yer alıyor.



Gümüşhaneliler karşı çıktı



Okul duvarlarında Atatürk’ün söylediklerini görmeye alışan Gümüşhaneliler ise konuya tepki gösteriyor. AKP iktidarı döneminde imar açısından herhangi bir değişikliğin olmadığı Gümüşhane’de vatandaşlar Başbakan’ın okul duvarında yer alan imar ile ilgili sözlerine tepki göstererek, “Sayın Başbakanım Gümüşhane’nin neyini imar ettin?” diyerek yazının indirilmesini istiyor.



Emekli işçi Şinasi Demirel, “Bu sözleri söyleyen Başbakan yatırımı Ankara’ya, İstanbul’a yapıyor. Gümüşhane’nin fakir halkına ne yatırım yaptın? Fabrika mı kurdun? Bir iş sahibi mi yaptın? Kime iş verdin bu memlekette?” derken, CHP İl Başkanı Erkan Pelit de, okula da siyaset karıştırıldığını belirterek, “Buna kesinlikle karşıyız. Konuyu önceki vali Veysel Dalmaz’a ve yeni vali Enver Salihoğlu’na defalarca bildirmemize rağmen o yazı oradan sökülmemiştir” diye konuştu.



AKP İl Başkanı Yusuf Özgün ise, “Bu yazı yaklaşık 4 yıl önce yazıldı. Bunda da bir suç unsuru olup olmadığını bilmiyorum. Başbakanımızın Gümüşhaneliler için söylediği söz güzeldir. Vatan millet konusunda Gümüşhanelileri iyi anlatan bir söz” dedi.



MHP İl Başkanı Orhan Mazman da, tepki gösterdi, valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi.



Eğitim-İş'ten tepki



Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Gümüşhane’de bir ilköğretim okulunun girişine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünün yazılmasına tepki gösterdi.



Adıbelli, yaptığı yazılı açıklamada Gümüşhane’de Gazipaşa İlköğretim Okulu’nun girişine AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan’ın, "Vatan, millet, bayrak konusundaki hassasiyetinizi bilen bir kardeşinizim. Bundan dolayı da diyorum ki Gümüşhanemizi çok daha farklı bir şekilde imar edeceğiz" şeklindeki sözlerinin yazıldığını belirtti.



Yüksel Adıbelli, açıklamasında şunları kaydetti: "Bugüne kadar kurtuluş destanımızın en önemli isimlerinden olan milli kahramanımız İsmet Paşa’nın sözlerini dahi okul duvarlarında görememişken ülkenin Başbakanı olan AKP Genel Başkanının ve üstelik seçim vaadi içeren sözleri okul duvarlarına nasıl yazılabilir?



Gümüşhane Valiliği’ne yazının derhal silinmesi için bugün dilekçemizi gönderdik. Olumsuz tutuma son verilmemesi halinde, konuyla ilgili çok boyutlu, hukuki ve cezai süreç işletilecek."



TOKİ: Gerekli girişimleri başlattık



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), idare tarafından Gümüşhane'de yaptırılan bir ilköğretim okulunun duvarındaki yazının, okulun Milli Eğitim Bakanlığına devredildiği sırada bulunmadığı belirtilerek, konuyla ilgili gerekli girişimlerin başlatıldığı bildirildi.



TOKİ'den, yazılı açıklamada şöyle denildi: "Haberde, Gümüşhane ilimizde TOKİ tarafından yaptırılan ve 2006 yılında tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen Gazipaşa İlköğretim Okulu'nun duvarında Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait bir sözün yazıldığı haberi yer almaktadır. Söz konusu yazının, TOKİ'nin ilköğretim okulunu bakanlığa devrettiği

sırada okulun duvarında bulunmadığını ve konu hakkında gerekli girişimleri başlattığımızı kamuoyunun bilgisine duyururuz."







