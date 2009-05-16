Okul dolusu çocuk cezaevinde

Diyarbakır'da eğitim çağında olan yüzlerce çocuk cezaevinde. Diyarbakır Barosu: Kentte son 16.5 ayda 3 bin 184 çocuk sanık oldu. 407 çocuk siyasi suçlardan yargılanıyor



Diyarbakır’da yasal ve yasadışı gösterilere katıldıkları ve bu gösterilerde kimi suçlara karıştıkları iddiasıyla sanık durumuna düşen çocuk sayısı son 16.5 ayda 3 bin 184 oldu. En yaygın çocuk sucu 815 vaka ile hırsızlık, siyasi suçlamayla yargılanan çocuk sayısı ise 407. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten halkı kin ve düşmanlığa tahrike, örgüt üyeliğinden görevli memura mukavemete, yasadışı örgüt propagandasından suçu ve suçluyu övmeye varıncaya dek, onlarca ‘siyasi suçtan’ hâkim karşısına çıktı.



Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri avukat Serhat Eren’in, baro kayıtlarından derlediği istatistiksel verilere göre 1 Ocak 2008 ile 17 Nisan 2009 arasında kentteki mahkemelerde ‘sanık’ sıfatıyla yargılanan 0-18 yaş grubundaki çocuk sayısı 3 bin 184. Bu rakam 2007 yılında 2 bin 226’da kalmıştı.



Yaygın suç: Hırsızlık



En kayda değer artış, siyasi suçlarda görülüyor. Son 16.5 ayda 407 çocuk siyasi suçlamalarla sanık durumuna düşerken, 2007 yılında bu rakam 211’de kalmıştı. Öte yandan, diğer suç türlerinde de son 16.5 ayda ciddi artışlar oldu. Çocuklardan 815’i hırsızlık, 110’u kapkaç, 134’ü yağma ve 10’u dolandırıcılıktan yargılanıyor. 2007 yılında ise 796 çocuk hırsızlıktan, 96’sı kapkaçtan ve 122’si de yağmadan hâkim karşısına çıkmıştı.

Yine son 16.5 ay içinde 578’i yaralamaktan, 61’i kesici aletle ve 18’i bıçakla yaralamaktan, 38’i darptan ve 37’si de cinayetten yargılanıyor.



21 çocuk cinayet sanığı



2007’deyse yaralama suçlamasından sanık durumuna düşen çocuk sayısı 207, cinayetten sanık çocuk sayısı 21, bıçakla yaralamadan sanık çocuk sayısı ise dokuzdu.

Uyuşturucu madde kullanımı ve satışında da artış oldu. Uyuşturucu madde imal ve satış suçlamasından sanık çocuk sayısı 52’den 93’e; uyuşturucu kullanmaktan sanık çocuk sayısıysa 15’ten 18’e çıktı.



Siyasi atmosfer gerilince...



Verileri derleyen avukat Serhat Eren, yoğun göçle birlikte Diyarbakır’a yerleşen ailelerde büyümüş çocukların 2007 yılındaki siyasi konjönktürün etkisiyle suça yöneldiğini savunuyor. Eren, siyasi atmosfere bağlı olarak 2006’da artış, 2007’de azalma ve 2008’de yeniden artış olduğunu anlatıyor. Eren, “Siyasi atmosfer gerginleştikçe çocukların suç işleme oranı arasında paralellik var” diyor.



85 çocuk için örgüt üyeliği



Diyarbakır Barosu verilerine göre, 16.5 ayda çocuklara yönelik bazı siyasi suçlamaların sayısı şöyle:



Örgüt üyeliği: 85

Yardım ve yataklık: 12

Toplantı ve Gösteri Kanunu’na muhalefet: 15

Terörle Mücadele Kanunu’na aykırılık: 10

Memura hakaret: 4

Görevli memura mukavemet: 23

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik: 3

Kamu malına zarar vermek: 46

Suç ve suçluyu övme: 21

TMK’ya muhalefet: 30

Ülkenin devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozucu faailiyet: 2 asadışı örgütün propagandasını yapmak: 118



