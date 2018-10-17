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Okul çevresinde sigara satan büfe ve marketlere polis denetimi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) MOBİL Okul Timleri Esenyurt'taki okul çevrelerinde

17 Ekim 2018 15:02

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) MOBİL Okul Timleri Esenyurt\'taki okul çevrelerinde.bulunan büfe, market ve  tekel bayilerinde sigara satışı denetimi yaptı.

18 yaşın altındakilere sigara satışının yasak olduğunu, bazı öğrencilerin \'dal\' tabir edilen taneyle tek sigara aldığını da dikkate alan ekipler, dün okul çevrelerinde 6 saat içinde 53 market, büfe ve tekel bayisinde denetim yaptı.  Yapılan denetimlerde 186 kilo açık tütün, 115 paket nargile tütünü, 38 paket bandrolsüz sigara ve 137 paket şeffaf poşette tütün sarılı sigara ele geçirildi.

Bu arada taneyle sigara satışı yapan 6 işyerine ‘4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ kapsamında para cezası verildi. 3 işyerinin ise çalıştırma ruhsatı olmadığı için zabıta ekipleri tarafından mühürletildiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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