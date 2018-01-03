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OKUL ÇEVRESİNDE ÖĞRENCİLERE KOKAİN SATIŞI İDDİASI: 4 GÖZALTI

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Avcılar'da, metruk bir eve düzenlenen operasyonda, satışa hazır haldeki 60 fişek taş kokain ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı

03 Ocak 2018 01:44

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Avcılar\'da, metruk bir eve düzenlenen operasyonda, satışa hazır haldeki 60 fişek taş kokain ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Bir okulun çevresinde esnaflık yaptıkları belirtilen şüphelilerin, kokaini öğrencilere sattıklarını söyledikleri ileri sürüldü.
Avcılar Mobil Okul Timleri, Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi üzerindeki metruk bir adrese saat 16.30 sıralarında baskın düzenledi.
Baskında satışa hazır hale getirilmiş 60 fişek taş kokain ele geçirilirken B.A.,N.S.,M.K.,S.K. adlı 4 kişi gözaltına alındı.
Avcılar Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilerek işlemleri yapılan ve çevrede esnaflık yaptıkları belirtilen şüphelilerin kokaini öğrencilere sattıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Araca binmeleri

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