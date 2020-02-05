Okul çatısı uçtu, bir öğrenci yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr, bir okul kantininin çatısını uçurdu. Binadan kopan çatı okul bahçesine uçarken bir öğrenci yaralandı, bir otomobil de çatının altında kaldı.



Zaferiye Mahallesi'ndeki Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kantinin çatısını uçurdu.



Binadan tamamen ayrılan kantin çatısı, okulun bahçesinde park halinde bulunan bir öğretmene ait otomobile zarar verirken, o esnada kantine gitmek isteyen Seda K. (15) isimli öğrenciyi de yaraladı. Çatının uçtuğunu ve öğrencinin yaralandığını gören okul idaresi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Okul bahçesine uçarak park halindeki bir otomobilin üstüne düşen çatı, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı. Şans eseri otomobilde kimse bulunmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. (İHA)