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Yaşam

Okul çantalarına dikkat

Prof. Dr. Akdur, 14 milyon öğrenci 8 Eylül’de dersbaşı yapmaya hazırlanırken, okul çantalarının getirdiği sağlık sorunlarına dikkat çekti.

08 Eylül 2008 03:00

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur, 14 milyon öğrenci 8 Eylül’de ders başı yapmaya hazırlanırken, okul çantalarının getirdiği sağlık sorunlarına dikkat çekti.


Akdur, okul çantalarının ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 15’inden fazla olmaması gerektiğini belirterek, “Ağır sırt çantaları uzun süre kullanımda kamburluk olarak bilinen skolyoz oluşumuna ve boy kısalığına yol açar” dedi. Akdur, şunları kaydetti: “Okul çantasının 12 yaşından küçük çocuklar için yaklaşık 4, 12-15 yaş arası çocuklar için 5, daha üst sınıflar için 8 kilodan daha ağır olmaması gerekir. Ağır çantalar, bel, sırt ve omuzlarda kasılma ve şiddetli ağrılara neden olur.

Uzun süre kullanımda, halk arasında kamburluk olarak bilinen, omurganın ‘C’ ya da ‘S’ şeklini aldığı skolyoz oluşumu hızlanır. Kişinin ruh sağlığını bozan skolyoz, akciğer kapasitesinin azalmasına yol açar ve boy kısalığına ortam hazırlar.” Akdur, “Çocukta sırt ağrısının yanı sıra elde uyuşma, karıncalanma varsa mutlaka hekime başvurulmalı” dedi.

Bel ağrısı yaşı 11

Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin araştırması da bel ağrısı görülme yaşının 11’e kadar indiğini ortaya koydu. Çocuklarda görülen bel ağrısının en önemli nedenleri arasında yanlış çanta kullanımının yer aldığı belirtildi. Dernek Genel Sekreteri Murat Dalkılınç, “Çantanın askıları tek taraflı takılmamalı” dedi.



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