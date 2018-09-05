“Okul çantaları vücut ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli”

İSTANBUL, (DHA) - BİLİNÇSİZ kullanılan sırt çantalarının, çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Bülent Neymen, “Anne ve babalar, okul çantalarının ağırlığının, çocuğun ağırlığının yüzde 10\'unu geçmemesine özen göstermeli” uyarısında bulundu.

Okula hazırlık dönemi yaklaşırken ebeveynlere rehberlik edecek bilgiler paylaşan ve ağır okul çantalarının birtakım fiziksel bozukluklara neden olduğuna dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Bülent Neymen, “Çantanın ağırlığı, çocuğun ağırlığının yüzde 10\'unu geçmemeli. Örneğin 40 kilogramlık bir çocuk için maksimum ağırlık 4 kilogram olmalı” dedi.

“Okul çantası sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olmalı” diyen Dr. Neymen, “12 yaşından küçük olan çocukların 4; 12-15 yaş arası çocukların da 5 kilograma kadar olan çantaları taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Ancak, çantanın uzun süre taşınmamasına dikkat edilmelidir. Bu açıdan bakıldığında okul servisleri koruyucu bir rol üstlenmiş durumdadır” şeklinde konuştu.

ÇANTA SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Özellikle omurga gelişiminin oluştuğu 8-18 yaş arasındaki çocuklarda, sırt çantası kullanımının; bel-sırt ve omuz ağrıları, bel ve sırtta eğrilikler, hatta akciğer üzerine kısıtlayıcı etki ile solunum kapasitesi üzerine de kısıtlayıcı etkiler yapabildiğini belirten Dr. Neymen, sırt çantası seçimi için şunlar tavsiye etti:

“Olabildiğince hafif sırt çantaları seçilmelidir. O nedenle boş ağırlığını mutlaka alırken göz önünde bulundurun. Her türlü aksesuarın çanta ağırlığını arttıracak etki yaratacağını unutmayın; Bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantaları tercih edin. Daha aşağı inmesi bele fazla ağırlık yaratabilir; Pedler ile desteklenen bel ve omuz kısmı, bu bölgelere binen yükü azaltacaktır; Yaşı nispeten daha büyük çocuklarda ekstra bel kemeri bele binen ağırlığı azaltmada faydalı olabilir; Tekerlekli tipler düz zeminlerde çekerek taşımaya da yardımcı olacağı için çocuğun yükünü azaltmada faydalı olabilir.”

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