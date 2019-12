-OKUL BOYKOTUNA YAPTIRIM UYGULANACAK İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, çocukların, bazı kesimler tarafından okulların boykot edilmesi konusunda kullanılmaması gerektiğini belirterek, ''Bu çocuklar sadece anne ve babalarına ait değiller. Anne ve babalarının siyasi görüşlerine de ait değiller. Dolayısıyla her şeyden önce, çocuklar hepimizin. Ben bu ülkede yaşayan her çocuğun hepimizin olduğunu düşünüyorum ve çocuklarımızın bu konularda istismar edilmesinin önüne geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, yaptırımları da uygulayacağız'' dedi. Okulların boykot edileceği yönündeki açıklamalara ilişkin bir soru üzerine Çubukçu, bu konuda yazılı bir açıklama yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu: ''Bu süreçte çocuklarımızın anayasal bir hakkı olan eğitim öğrenim hakkının engellenmesinin ve çocukların siyasi meselelerde kullanılmasının öncelikle bir çocuk istismarı olduğunu, ülkemiz çocuk hakları sözleşmesine taraf olduğu gibi, Çocuk Koruma Kanunu'nun da yürürlükte olduğunu hatırlattım. Açıkçası biz bu konuda, başından bu yana, yani hem siyasi eylemlerde hem diğer konularda çocukların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Her şeyden önce çocukların korunması, ailelerinin görevi ama aileler bu görevi yerine getirmiyorsa ve tam tersine çocuklarını şiddet ve istismara konu olabilecek konularda kullandıkları gibi, onların eğitim öğrenim hakkı gibi temel haklarını zedeleyecek uygulamalar içinde oluyorlarsa, bunun gereğini yaparız, diye açıklama yaptım. Çocuklarımızın okuldan alıkonulmasına ilişkin hem Milli Eğitim Kanunu'nda para cezası söz konusu hem de Çocuk Koruma Kanunu'nda yaptırım olarak ceza öngörülüyor. Aslında bu, bir siyasi talep olarak dile getiriliyor ve çocuklar üzerinden dile getiriliyor. Her zaman her zeminde dile getirilebilir, demokratik bir ülkede yasıyoruz ama bunun malzemesi olarak çocuklar kullanılmamalı. Çünkü bu çocuklar sadece anne ve babalarına ait değiller. Anne ve babalarının siyasi görüşlerine de ait değiller. Dolayısıyla her şeyden önce çocuklar hepimizin. Ben bu ülkede yaşayan her çocuğun hepimizin olduğunu düşünüyorum ve çocuklarımızın bu konularda istismar edilmesinin önüne geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, yaptırımları da uygulayacağız.'' Velilere sağduyu çağrısında da bulunan Çubukçu, ''Tehdit ve baskıya boyun eğmeden... Bunlar sadece demokratik bir taleple gelmiyor. Referandumda aynı şey oldu. Baskı, korkutma ve sindirme yöntemleri tercih ediliyor. Aileler üzerinde de böyle bir baskı ve sindirme uygulanırsa, bunun da yaptırımları olacaktır, ilgili bakanlıklarımız tarafından. Benim çağrım, çocuklarımızı korumaya muktediriz. Aileler, çocukları okullarına yollasınlar. Ana dilde eğitim ve anadilin öğrenilmesi kavramları farklı şeylerdir. Bunların farklı zeminlerde tartışılması mümkündür ama çocuklarımızı lütfen bu konularda istismar etmesinler, kullanmasınlar'' diye konuştu. -ÖĞRETMEN ATAMALARI- Bakan Nimet Çubukçu, bir gazetecinin, 30 bin öğretmen atamasının ertelenmesi sonucunda ortaya çıkan açığın nasıl kapanacağını sorması üzerine, eğitime sorunla başlanmadığını söyledi. Hizmetli öğretmen ve vekil öğretmen istihdamıyla eğitim öğretim yılında hiçbir dersin boş geçmeyeceğini belirten Çubukçu, bu konuda gereken tedbirleri aldıklarını bildirdi. Bakan Çubukçu, ''Ben en kısa sürede savcılık soruşturmasının sonuçlandırılarak, ÖSYM'nin de bu konuda karar vermesini bekliyorum. Bu karar doğrultusunda biz de işlem yapacağız'' dedi. Bu sürecin uzamaması gerektiğini düşündüğünü de dile getiren Çubukçu, şunları kaydetti: ''Üniversite mezunu olup, istihdama katılım heyecanıyla bu sınava girmiş ve başarılı olmuş gençlerimiz, aynı zamanda öğretmen olarak atanmayı bekleyen öğretmen adaylarımızın hepsi, bizden bunun bir an önce sonuçlandırılıp, işlem yapılmasını bekliyorlar. Hepinizin de bildiği gibi bu, aynı zamanda yargıya intikal etmiş bir konu. Ben bu konuda verilecek kararın çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. En kısa zamanda inşallah sonuçlandırılacaktır diye umut ediyorum.''