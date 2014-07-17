Mahkemeden 'Gezi'yi andığı için birinciliği elinden alınan Işıtan Önder'e ilişkin yürütmeyi durdurma

İzmit’te Gazi Anadolu Lisesi’ni birincilikle bitiren ve mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Gezi Parkı olaylarına değindiği için okul disiplin kurulu kararıyla okul birinciliği elinden alınan Işıtan Önder ile ilgili olarak Kocaeli 2’nci İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Öğrencinin anne ve babası mahkeme kararını bekletmeden okul yönetimine vermelerine rağmen, okul yönetimininin kendilerine toplantı yapacaklarını söylediğini, oysa üniversite tercihlerinin yarın sona ereceğini belirterek biran önce kararın YÖK’e bildirilmesini istediler.

Mustafa Bağdiken’in Hürriyet’te y7er alan haberine göre, İzmit Gazi Anadolu Lisesi’nin 19’uncu dönem birincisi Işıtan Önder, 12 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Gezi Parkı eylemlerinde ölen Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz’ı da anmasının ardından Disiplin kurulu karırıyla birinciliği elinden alındı.

Girdiği sınavlarda da yüksek puan alan, ancak hedeflerine ulaşabilmesi için de okul birinciliğinin iadesi halinde puanı artacağından buna ihtiyacı olduğunu söyleyen Işıtan Önder’in ailesi, Eğitim Sen Sendikası ile birlikte birinciliğinin iadesi için Kocaeli İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

‘Telafisi güç sonuçlar doğabilir’

2’nci İdare Mahkemesi dosyaları inceleyerek, 2014-734 esas nolu kararla böyle bir cezanın verilemeyeceğini belirtip yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi. Oy çokluğuyla alınan ve 14 Temmuz tarihini taşıyan kararın sonuç bölümünde şöyle denildi:

"Bu durumda yukarıda yer verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve DanıştayKararları dikkate alındığında açıkça hukuka aykırı olduğu tesbit edilen idari işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin Anayasa’nın 90’ıncı maddesi uyarınca kabulü gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Sakarya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 14.07.2014 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi."

Zaman kalmadı

Baba Mustafa Işıtan ile anne Ayşe Işıtan, Eğitim Sen ile birlikte yapılan başvurunun ardından mahkemenin verdiği bu kararı bugün öğleden sonra okul yönetimine teslim etti. Mustafa Işıtan, "Yarın tercihler için son gün. Saat 24.00’de bitiyor. Okul yönetimine kararı dosya halinde ilettim. Bana kurulun toplanacağını ve görüşeceklerini söylediler. Oysa zaman yok. Bunun hemen YÖK’e bildirilmesi ve elinden alınan birinciliğinin iadesi gerekiyor" dedi.

Eğitim - Sen Başkanı ne dedi?

Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suca Omurca da, Kocaeli İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının vermesinin sebebinin burada bir mağduriyet yaşanmaması olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Mahkeme bir karar almıştır. Acilen ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Bunu idarenin kendisi yapar. YÖK ile mi görüşülür? Öğrencinin isminin birinciler listesine alınması, Işıtan önder’in isminin yazdırılmasını gerekir. Bunun acilen yerine getirilmesi gerekir. Yarın okul müdürlüğü ile ben de görüşeceğim, istişareyi yapacağım. Milli Eğitim Müdürünü de arayacağım. Bunda bir hak kaybı olursa bundan okul yönetimiyle birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü de sorumluluk altına girer. Mahkemenin isteği yerine getirilmelidir, çünkü bu karar mağduriyetin önlenmesi için verilmiştir."