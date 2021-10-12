Okul basmakla suçlanan Hatay Ülkü Ocakları: Öğretmenler terör yanlısı

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Hatay Şube Başkanı Mustafa Günal dün yaptığı açıklamada, Hatay Ülkü Ocakları’nın perşembe günü okul bastığını iddia etti. Olayın emniyete de intikal ettiğini belirten Günal, açıklamasında kendisini Hatay Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı olarak tanıtan bir şahsın yanındakilerle okula geldiğini, hakkında tutanak tutulan öğrencilerin teşkilatlarından olduğunu ve tutanak tutulamayacağını söylediklerini ve bunun üzerine öğretmenlerle tartışma yaşandığını söyledi. Hatay Ülkü Ocakları bugün yaptığı açıklamayla iddiaları ret etti ve öğretmenleri terör yanlısı olmakla suçladı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı, olaya dair Hatay Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı İl Başkanı Alihan Döner yaptı. Ülkü Ocakları’nın okul bastığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Döner, “7 Ekim Perşembe günü Hatay Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştiği iddia edilen hadise asılsızdır. Söz konusu müfteriler, yalan ve iftirayı huy edinmiş eğitimci kisvesi altında bölücülük ve terör faaliyetlerini destekleyen kimselerdir” dedi.

"Öğretmenler öğrencilere hakaret etti"

İddiaları haberleştiren basın yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Döner, “Hadise lanse ettikleri şekilde vuku bulmamıştır. Okul öğrencileri, vakfımız bünyesindeki gönüllülerimizle sohbet ederken saldırgan öğretmenler yanlarına gelmiş, öğrencilere ve arkadaşlarımıza hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmuşlardır. PKK ve terör sempatizanı bazı öğretmenler ise ‘sizin eğitim hayatınızı bitireceğim’ tarzı ifadelerle sözlü saldırıda bulunmuştur” diye konuştu.