İki ayrı okulu basıp 2 öğrenciyi bıçakladı

İzmir'de bir kişi, bastığı iki farklı okulda öğrenim gören iki kız öğrenciyi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ne kendisini veli olarak tanıtıp giren ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kantindeki bir grup öğrenciye yanında getirdiği bıçakla saldırdı.

Kız öğrencilerden B.H.B. (14), saldırıda karnından ve sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Okuldan uzaklaştıktan sonra Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi yakınındaki İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ne giden zanlı, burada da B.B. (17) adlı kız öğrenciyi yine sırtından ve karnından bıçakladı.

Ağır yaralanan iki öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.