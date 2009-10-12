Okul bahçesine sembolik mezar

Erzurum’un Veyisefendi Mahallesi’ndeki 54 yıllık 23 Temmuz İlköğretim Okulu’nun bahçesine yaptırılan sembolik mezarlar tepkilere ve açıklamalara rağmen henüz kaldırılmadı.



İşadamı Yalçın Özyapar, ‘Kadiri tarikatının’ önde gelen isimlerinden dedesi Ahmet Özyapar ile babaannesinin Erzurum 23 Temmuz İlköğretim Okulu bahçesinde gömüldüğünü öne sürerek aldığı izinle buraya mezar yaptırdı. Okullar açılınca veliler mezara tepki gösterdi. Mezarların kaldırılması kararlaştırıldı ancak 17 gündür yerinde duruyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul’da oturan işadamı Yalçın Özyapar (74), ‘Kadiri tarikatının’ önde gelen isimlerinden dedesi Ahmet Özyapar ile babaannesi olan Edirne’yi işgalden kurtaran Şükrü Paşa’nın kızı İzzet Özyapar’ın mezarlarının 23 Temmuz İlköğretim Okulu bahçesinde bulunduğunu öne sürerek işaretlerin kaybolmaması için mezar yaptırmak istediğini belirtti ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na başvurdu. Belediye, bu dilekçeyi 21 Kasım 2008 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi. Milli Eğitim de dilekçeyi valiliğe gönderdi. 28 Kasım 2008 tarihinde Vali Vekili Mehmet Gök imzasıyla gönderilen yazıda, okul bahçesine zarar verilmemesi ve eğitim- öğretimin engellenmemesi kaydıyla söz konusu mezarlığın onarılmasında sakınca olmadığı bildirildi. Geçen Ağustos ayında Erzurum’a gelen Özyapar, okul yöneticilerine valiliğin verdiği izin yazısını göstererek, Ahmet-İzzet Özyapar çifti için yan yana 2 sembolik mezar yaptırdı. Okul giriş kapısına 20 metre uzaklıktaki mezar taşların üzerine ‘Kadiri Tarikatı’nın ‘halifelerinden’ Ahmet Bey ile ‘Edirne’yi işgalden kurtaran Şükrü Kılıç Paşa’nın kızı İzzet Hanım’ yazılan mezarlar, 24 Eylül tarihinde başlayan yeni eğitim ve öğretim yılında okula gelen öğrenci ve velileri tarafından fark edildi.



Mezarılarla ilgili veli şikayetleri üzerine Vali Yardımcısı Mehmet Gök ile Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, incelemelerde bulundu. Okul bahçesinin sol köşesinde bulunan ‘Mahmut Paşa Türbesi’nde onarım yapılacağı sanılarak izin verildiğini belirten Vali Yardımcısı Gök ve Budak, Büyükşehir Belediyesi ile ve Yalçın Özyapar’a okul bahçesindeki mezar konulan alanının eski haline dönüştürülmesi için resmi yazı gönderdi. Özyapar’ın, izin belgesini okul yöneticilerine göstererek bahçenin ortasına iki ayrı mezar yerleştirdiği belirtilirken ihmali olanlar hakkında gereken işlemin yapılacağı bildirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü’ne yıkımı gerçekleştirmesi için valilikten resmi yazı gönderildiğini açıkladı. Mezarlık Müdürlüğü ise, “Mezarların dikimine kim izin verdiyse o kaldırır” dedi.



Çocuklar etkileniyor



Mahalle sakinlerinden Kenan Taşyaran, “Çocuklarımız okula gitiklerinde gördükleri mezarlardan ister istemez etkileniyor. Teneffüslerde okulun bahçesine bile çıkamıyorlar. Bu hatanın kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz. Ama herkes topu birbirine atıyor” diye konuştu.



Hatayı düzeltiriz



İşadamı Yalçın Özyapar ise dedesi ile babaannesi için yaptırdığı anıt mezarın ‘çok görülmesine’ üzüldüğünü söyledi. Özyapar şöyle dedi: “Okul yapılmadan önce bu alan mezarlıktı. Bazı mezarlar yıllar önce taşındı ama bizimkiler orada kaldı. Baktım ki hiçbir işaret kalmamış, ben de mezar taşı koydum. Çocukların korkmasına neden olabilir. Bir hata varsa onu düzeltmeye hazırız.”